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حوادث

محاكمة متهم في أحداث المطرية 13 أبريل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:50 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية"، لجلسة 13 أبريل للباحث الاجتماعي. 

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم في 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ووجّه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.
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