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توك شو

إحدي مستفيدات انت استثنائى: الزباين زادت ومش ملاحقة على الطلبات.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:42 م
ضحي محمد
ضحي محمد
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ياسمين القصاص

قالت ضحى محمد، إحدى المستفيدات من مبادرة "انت استثنائي"، إنها اشتركت في جروب تلك المبادرة، حتى تستطيع أن تزود عدد الزبائن في مشروعها، فكانت كلما قل عدد الأشخاص الذين يشترون منتجاتها فكانت تقوم برفع بوست على جروب المبادرة، لكى تصل إلى أكبر عدد من الأشخاص.


وأضافت "إحدي المستفيدين من مبادرة انت استثنائى"، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البد"، أن يوجد الكثير من الأشخاص على نفس الجروب تقوم بتشجسيعها بالكلام بعد رؤية البوست على الجروب، كاشفة أنها تعمل في توصيل الطلبات للبنات التى تمتلك مشروع اون لاين علي مواقع التواصل الاجتماعي، فتقوم بتوصيل طلباتهم.


وأشارت إلى أن عدد البنات التى تعمل بمشاريع الاون لاين للملابس والاكسسوارات والميك اب يكون أكثر من عدد الاولاد، مضيفة أن هؤلاء البنات تفضل أن يكون الديلفري فتاة، وذلك لسهولة التعامل بينهم.


وأوضحت أنها بدأت العمل بالديلفري منذ عام ونصف في نهاية عام 2019، مشيرة إلى أن عدد زبائنها زاد بشكل ملحوظ بعد مبادرة "انت استثنائي"..


ومن جانبه أوضح "مؤسس مبادرة انت استثنائى"، أن من لديه مشروع جديد ولم يكن لديه الأموال الكافية لإنشاء حملة دعاية وإعلان منتجاتها، فيتقوم المبادرة بنشر هذه المنتجات وإنشاء جميع الدعاية له، كما أن المبادرة تضمن له أن هذه المنتجات تصل إلى أكبر عدد من الأشخاص.

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