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خبير: الدولة المصرية حصدت ثمار سياسة برنامج الإصلاح الاقتصادى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:19 م
اقتصاد
اقتصاد
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شيرين عادل
قال الدكتور محمود عنبر ، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية حصدت ثمار سياسة البرنامج الإصلاح الاقتصادى التى بدأت منذ 2016 والذى كان للمواطن المصرى الدور الأكبر فى تحمل هذا الامر والذى انعكس ذلك فى التنمية الاقتصادية .

وأوضح "  عنبر ، خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج  هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ،  أن زيادة رفع الحد الأدنى للمرتبات تمثل زيادة الدخول ، زيادة المعاشات وسلسلة من البرامج الاجتماعية من شأنها رفع مستوى دخل المواطن . 

ولفت إلى أن مبادرة البنك المركزى والتمويل العقارى الممتد على مدار 30 عاما بفائدة متناقصة لا تتجاوز 3% وغيرها من البرامج الاجتماعية التى تشير إلى أن الدولة المصرية تنتهج سياسة توسعية تهدف لتحريك عملية الطلب وتحفيز السوق  .

وتابع ، أن تحفيز الأسواق ينعكس بدوره لتحفيز السوق العقارى وتحقيق مزيدا من الاستثمارات وخلق فرص العمل وهو ما يعرف الطلب الفعال وفق سياسات محددة حينما تنفق الدولة مبلغ مالى فى العملية الإنتاجية ينعكس ب الدخل القومى أضعاف ما يتم دفعه . 

وأوضح أن العنصر البشرى هو أحد أهم عناصر العملية الإنتاجية اتساقا مع رأس المال ف الدولة المصرية طبقت هذا الأمر ، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة العامة تعطى دلالات كبيرة فى الاستثمار فى العنصر البشرى والانفاق على التعليم ، الصحة وهو ما انعكس على العملية الإنتاجية . 


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