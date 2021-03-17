الشباب والرياضة تطلق المرحلة الثانية من القوافل الطبية..فيديو

قال الدكتور محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لكى توفر حياة كريمة لكافة المواطنين.





لافتًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أطلقت المرحلة الثانية من القوافل الطبية، بالتعاون مع الجامعات المصرية بالقرى الأكثر احتياجًا وقرى مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها الرئاسة، خلال مارس الجاري، وتستمر حتى يونيو المقبل.









وأضاف فوزى خلال مداخلة هاتفية على فضائية دى ام سي، أنه سيتم تنفيذ أولى فعاليات القوافل بمحافظة المنوفية بقرية "شما" مركز أشمون وذلك يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري بالتعاون مع جامعة المنوفية،





وتنطلق القافلة الثانية بمحافظة سوهاج بقرية "بناويط – المراغة بالتعاون مع جامعة سوهاج وذلك يوم الإثنين الموافق 29 مارس الجاري، أما القافلة الثالثة يتم تنفيذها بمحافظة المنيا بقرية "جريس" مركز أبة قرقاص يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري وذلك بالتعاون مع جامعة المنيا.









وتابع أن إطلاق المرحلة الثانية من القوافل الطبية يأتي في إطار إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى حرص الوزارة على المشاركة في النهوض بالقرى الأكثر احتياجا من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تخدم النشء والشباب بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار توجيهات الدولة والقيادة السياسية نحو الاهتمام بتلك القرى من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".



