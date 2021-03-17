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رياضة

بالفوز على الميناء الجوي..البريد المصري في بطولة الجمهورية للشركات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
صعد فريق البريد المصرى لخماسيات كرة القدم للصالات لبطوله الجمهورية للشركات التي ستقام فى بورسعيد ، وذلك بعد فوزه على ميناء القاهرة الجوي  ٤ / ٣ في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب المؤسسة العمالية ليحتل فريق البريد المركز الأول برصيد ١٩ نقطة ، وجاء فريق الكهرباء في المركز الثاني برصيد ١٨ نقطة ويصعد مع البريد ، ويتبقي لفريق البريد مباراة مع مصر للطيران ستقام الأحد القادم ونتيجتها غير مؤثرة في الصعود . 
 
 قدم فريق البريد مباريات جيدة وقوية هذا الموسم وتوج مجهودة بالصعود لبطولة الجمهورية للشركات  وذلك تحت قيادة الدكتور شريف فاروق رئس مجلس إدارة النادي ، ووائل عبده المشرف على الكرة وأعضاء مجلس إدارة النادي ، ووليد قطب المدير الإدارى ، قاد فريق البريد للصعود الجهاز الفني والإداري بقيادة الكابتن الشاذلى كمال المدير الفني وسيد زكى المدرب العام .

من جانبه قال الكابتن الشاذلي كمال المدير الفني أن الفريق لعب ٧ مباريات خلال مشوار الصعود لم يخسر في أي منهم فقد فاز في ٦ مباريات علي كل من : المحافظة والمثل واللقاح وبنك مصر ومصنع ٤٥ الحربي وتجميل الجيزة والميناء الجوي ، وتعادل مع الكهرباء بهدف لكل منهما .

قدم الشاذلي التهنئة والشكر والتحية لنجوم الفريق : هشام النوبى ويحيى مرسي وحسن عبد الفتاح والعراقي وعبدالله محمد وعمر حفناوي وحمدى عبادة وعمر مختار وأحمد لطفى وفرج علي وأيمن محمد وطاهر علي وسامح عبد المسيح ومحمد مصطفي ، وذلك على مجهودهم الرائع والكبير طول الموسم .
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