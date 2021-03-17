بالفوز على الميناء الجوي..البريد المصري في بطولة الجمهورية للشركات

صعد فريق البريد المصرى لخماسيات كرة القدم للصالات لبطوله الجمهورية للشركات التي ستقام فى بورسعيد ، وذلك بعد فوزه على ميناء القاهرة الجوي ٤ / ٣ في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب المؤسسة العمالية ليحتل فريق البريد المركز الأول برصيد ١٩ نقطة ، وجاء فريق الكهرباء في المركز الثاني برصيد ١٨ نقطة ويصعد مع البريد ، ويتبقي لفريق البريد مباراة مع مصر للطيران ستقام الأحد القادم ونتيجتها غير مؤثرة في الصعود .

قدم فريق البريد مباريات جيدة وقوية هذا الموسم وتوج مجهودة بالصعود لبطولة الجمهورية للشركات وذلك تحت قيادة الدكتور شريف فاروق رئس مجلس إدارة النادي ، ووائل عبده المشرف على الكرة وأعضاء مجلس إدارة النادي ، ووليد قطب المدير الإدارى ، قاد فريق البريد للصعود الجهاز الفني والإداري بقيادة الكابتن الشاذلى كمال المدير الفني وسيد زكى المدرب العام .





من جانبه قال الكابتن الشاذلي كمال المدير الفني أن الفريق لعب ٧ مباريات خلال مشوار الصعود لم يخسر في أي منهم فقد فاز في ٦ مباريات علي كل من : المحافظة والمثل واللقاح وبنك مصر ومصنع ٤٥ الحربي وتجميل الجيزة والميناء الجوي ، وتعادل مع الكهرباء بهدف لكل منهما .



