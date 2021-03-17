تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة تباينها بمنتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، وسط مبيعات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11162 نقطة.









وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2168 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13618 نقطة.









ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 4268 نقطة.





فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 2116 نقطة.









وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 3108 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1395 نقطة.