خطر كبير لا يمكن السكوت عنه .. بايدن مطالب بتحركٍ فوري لردع هاتين الدولتين

فشلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حتى الآن في إقناع ثلثي ما كان يُعرف باسم " محور الشر " بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.





وعرض البيت الأبيض، إجراء محادثات مع إيران بوساطة من الاتحاد الأوروبي، لكن طهران تقول إن الوقت ليس "مناسبًا"، والآن تظهر كوريا الشمالية أيضًا رفضها للعديد من المحاولات الأمريكية لإجراء اتصالات، وفق ماذكرت (سي إن إن).





ويوضح هذا مدى صعوبة قيام الرئيس جو بايدن ببدء دبلوماسية عدوانية لإنهاء التهديد النووي لكل من خصمي الولايات المتحدة، ضد إيران و كوريا الشمالية.





ويبدو أن إيران تريد ضمانات ما قبل الاجتماع مع أمريكا، متمثلة برفع العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها.





و تقول الولايات المتحدة إن إيران يجب أن تعود أولًا إلى الامتثال بالاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق.





ومع توالي أيام إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وعدم وجود شئ يذكر ضد طهران، تخشى واشنطن أن تنتج الانتخابات الإيرانية في يونيو متشددًا يعارض الجلوس مع أمريكا تمامًا، وقد تسعى إيران للحصول على ضمانات بأن الرئيس الجمهوري المستقبلي لن يفسد الصفقة مرة أخرى - وهو ما لا يستطيع بايدن ضمانه.





أما عن كوريا الشمالية فهي تكسر الحواجز من فترة لأخرى لتحذير الولايات المتحدة من 'إثارة المشكلات معها مرة أخرى'، حيث يشعر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بخيبة أمل لأن اجتماعات القمة التي عقدها مع ترامب لم تسفر عن طوفان من الاستثمارات الأمريكية.





و من المحتمل أن يكون هدف الولايات المتحدة في نزع السلاح النووي غير ناجح مع بيونج يانج.









في غياب الاختراقات المفاجئة ، يبدو القصور الذاتي على الأرجح في اثنين من تحديات السياسة الخارجية الأمريكية الصعبة التي يحاول معظم الرؤساء الأمريكيين حلها ويفشلون في حلها.





في بعض الأحيان ، يكون حل الأزمات غير القابلة للحل في حد ذاته هدفًا جديرًا بالدبلوماسية، لكن بايدن يستيقظ كل صباح وهو يعلم أن إيران ربما انتقلت في غضون أشهر من لحظة اللاشئ هذه إلى لحظة "الشئ" بأن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية، و كيم يعلن عن توسيع الترسانة النووية والصاروخية لديه بشكل يؤكد التهديد المتزايد لأمريكا ودول كثيرة في العالم ، مايقول بضرورة تحرك بايدن لمنع احتمالات حدوث ذلك.