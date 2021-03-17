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فن

اتفهم غضب الجمهور .. نبيل الحلفاوى يعلق بقوة على هزيمة الزمالك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:27 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب هزيمة نادى الزمالك من الترجى التونسى، بنيتجة هدف مقابل لا شيئ فى بطولة دور ابطال افريقيا ليصبح الامل فى الصعود الى الادوار التالية ضعيف. 

وقال نبيل الحلفاوى : "أتفهم غضب جمهور الزمالك. ولكن أرجو ألا تنسى.. ناديك لم يخرج بعد من البطولة.

وأضاف : "من حقك التعبير عن غضبك ولكن فلتستثنوا اللاعبين.. لاتقضوا رغم كل شئ على الأمل الباقي في تجاوز الأزمة، متابعا : "وليكن حسابكم لهم على أساس ماسيقدمه كل منهم في المباراتين الباقيتين.. استنفروا أقصى إمكانياتهم بالدعم والثقة.

يذكر ان نبيل الحلفاوى يشارك هذا العام فى مسلسل "القاهرة كابول" والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل ويشارك فى البطولة كل من طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب. 
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