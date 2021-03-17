ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المادة فقط.. خالد الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب الهزيمة أمام الترجي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:59 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
فتح الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق النار على لاعبي الفريق عقب الهزيمة أمس أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعه بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد الغندور في تصريحات إذاعية عبر برنامجه " اللعبة الحلوة " أن التعاقد مع كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق كان من المتوقع أن يحدث تأثير إيجابي لأداء الفريق ولكن ما حدث كان العكس.

وأضاف أن الفريق قدم أداء سيئا للغاية ولم يكن هناك خطة أو شكل للفريق مشددا أن أداء اللاعبين كان بلا روح أو إصرار على الفوز.

وتابع أن لاعبي الفريق تفكيرهم منحصر فقط في الأمور المادية دون النظر لعظمة الفريق الذي يمثلوه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الغندور يفتح النار على اللجنة الثلاثية عقب تخفيض عقوبة الشناوي لـ مباراة واحدة

مش نهاية العالم.. شوبير يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب الهزيمة من غزل المحلة

أمر واقع .. خالد الغندور يعلق على قرار التعاقد مع كارتيرون

أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مسئولي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

أخبار الرياضة.. عودة بعثة الأهلي وتخلف موسيماني عنها وميدو يفتح النار على إدارة الزمالك

شوبير يكشف سر هزيمة الزمالك أمام الترجي التونسي ويوجه نصيحة

ترشيحاتنا

أول تعليق من رئيس استادات عقب ثلاثية الاهلي بمرمى فيتا كلوب

الكنز الأخضر.. كيف بدأت إثيوبيا احتلال أراضي السودان بمحاولة اغتيال مبارك

الإمارات تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

في ذكرى ميلاده .. قصة وفاة صلاح منصور المأساوية

انهيار النظام الصحي في البرازيل.. نصف الولايات خارج الخدمة

أعراض خفية لمرض السكر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول الزعفران يحميك من الإصابة بمرض خطير

نشرة المرأة والصحة.. علاج الانزلاق الغضروفي بطرق مختلفة.. أعراض خفية لمرض السكري

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور