المادة فقط.. خالد الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب الهزيمة أمام الترجي





وأكد الغندور في تصريحات إذاعية عبر برنامجه " اللعبة الحلوة " أن التعاقد مع كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق كان من المتوقع أن يحدث تأثير إيجابي لأداء الفريق ولكن ما حدث كان العكس.





وأضاف أن الفريق قدم أداء سيئا للغاية ولم يكن هناك خطة أو شكل للفريق مشددا أن أداء اللاعبين كان بلا روح أو إصرار على الفوز.





وتابع أن لاعبي الفريق تفكيرهم منحصر فقط في الأمور المادية دون النظر لعظمة الفريق الذي يمثلوه.

فتح الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق النار على لاعبي الفريق عقب الهزيمة أمس أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعه بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.