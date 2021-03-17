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أخبار البلد

البنجر والفول.. أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات فبراير 2020

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:41 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  تقريرًا حول ملخص أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر فبراير الماضي.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، انه على صعيد رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية و الخضر و االفاكهة، تم المرور على محاصيل الخضر المختلفة لرصد الحالة المرضية بمحافظات المنوفية،  الفيوم،  الغربية، والبحيرة، لافتا الى انه تم القيام بزيارة لبرنامج القمح بمحطتى بحوث سدس بمحافظة بنى سويف وسخا بمافظه كفر الشيخ لمتابعة البرامج بالمحطات البحثية المختلفة، والمرور على زراعات القمح بمحافظات المنوفية،  بور سعيد والقليوبية،  الشرقية، الغربية.

واوضح انه تم رصد الحالة المرضية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ و البحيرة و الغربية و الدقهلية، و الشرقية وبني سويف للوقوف علي أهم المشاكل المرضية وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة، كذلك تم رصد الحالة المرضية لمحصول الفول البلدي و العدس بمحافظات الجيزة و البحيرة و دمياط و الدقهلية والمنوفية الغربية والإسماعيلية و الشرقية و شمال سيناء و القليوبية و الفيوم و الوادى الجديد واسيوط.

وعلى صعيد النشاط  الارشادي للمعهد، اوضح خليل انه تنفيذ عدد (8) مدارس حقليه لأمراض محصول الفول البلدي في محافظات مصر المختلفة، وتنفيذ عدد (8) مدارس حقليه علي أمراض محصول القمح بالمحافظات المختلفة.


وبالنسبة للنشاط الإنتاجي و الخدمي، تم فحص عدد (564) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية  من الناحية المرضية، تم فحص عدد (75) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، والاشتراك فى أعمال (16) لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وتم  فحص عدد (46) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وتعريف عدد (1) عزلات فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات، وفحص عدد ( 17 ) طردا بها بذور مختلفة.
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