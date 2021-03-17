سامحها رغم شروعها في قتله.. سدّدت لزوجها 20 طعنة في عيد زواجهما

لم يتخيل أصدقاء جوان و كيم أنهما سيقفان أمام القاضي في المحكمة ليحكم على احدهما بالسجن لشروعه في قتل الطرف الآخر لأن قصة حبهما كانت مثالا يحتذي به كل العاشقين و لكن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة.





حسب ما ورد في صحيفة " ميرورط البريطانية، فإن الزوجين جوان البالغة من العمر 50 عاما، و كيم البالغ من العمر 54 عاما، كانا أمام القتضي في محاكمة عاجلة و حكمت المحكمة على السيدة جوان بالسجن لمدة 6 سنوات بعد شروعها في قتل زوجها.





وفقا لرواية أصدقاء الزوجين، فإنهما كانا أسعد زوجين في الكون، و لم يخجل أي طرف فيهما في التعبير عنه حبه للطرف الآخر أمام الجميع و إعلانه ذلك بكلمات الحب، لدرجة انهما رسما نفس الوشم على يديهما مكتوبا فيه " إلى الأبد"، و فيها إشارة لحبهما الشديد لبعضهما.





فوجئ أصدقاء جوان أنها قامت بطعن زوجها بـ20 طعنة في عيد زواجهما الـ19 ، مما أصابهم بحالة من الصدمة الشديدة، فإن حياتهم كانت مثالية للغاية و كان كل من حولهم يغار من تالك العلاقة و يحاول تقليدها.





قالت جوان أمام المحكمة إنها ظنت أن زوجها يخونها مما دفعها للجنون و ارتكاب أفعال شيطانية كما فعلت ، إلا انها أوضحت انها كانت متعمدة إيذاءه و لكن لم تريد قتله فإنها تحبه.





جدير بالذكر أن كيم أذهل الحضور أثناء وجوده في المحكمة حينما أعلن أنه سامحها على فعلتها لأنه يحبها و يعلم جيدا أن ما قامت به كان ناتجا عن غيرتها المفرطة بسبب حبها له