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منوعات

سامحها رغم شروعها في قتله.. سدّدت لزوجها 20 طعنة في عيد زواجهما

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:37 م
جوان و زوجها
جوان و زوجها
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مريم صليب
لم يتخيل  أصدقاء جوان و كيم أنهما سيقفان أمام القاضي في المحكمة ليحكم على احدهما بالسجن لشروعه في قتل الطرف الآخر لأن قصة حبهما كانت مثالا يحتذي به كل العاشقين و لكن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة. 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرورط البريطانية، فإن الزوجين جوان البالغة من العمر 50 عاما، و كيم البالغ من العمر 54 عاما، كانا أمام القتضي في محاكمة عاجلة و حكمت المحكمة على السيدة جوان بالسجن لمدة 6 سنوات بعد شروعها في قتل زوجها. 

وفقا لرواية أصدقاء الزوجين، فإنهما كانا أسعد زوجين في الكون، و لم يخجل أي طرف فيهما في التعبير عنه حبه للطرف الآخر أمام الجميع و إعلانه ذلك بكلمات الحب، لدرجة انهما رسما نفس الوشم على يديهما مكتوبا فيه " إلى الأبد"، و فيها إشارة لحبهما الشديد لبعضهما. 

فوجئ أصدقاء جوان أنها قامت بطعن زوجها بـ20 طعنة في عيد زواجهما الـ19 ، مما أصابهم بحالة من الصدمة الشديدة، فإن حياتهم كانت مثالية للغاية و كان كل من حولهم يغار من تالك العلاقة و يحاول تقليدها. 

قالت جوان أمام المحكمة إنها ظنت أن زوجها يخونها مما دفعها للجنون و ارتكاب أفعال شيطانية كما فعلت ، إلا انها أوضحت انها كانت متعمدة إيذاءه و لكن لم تريد قتله فإنها تحبه. 

جدير بالذكر أن كيم أذهل الحضور أثناء وجوده في المحكمة حينما أعلن أنه سامحها على فعلتها لأنه يحبها و يعلم جيدا أن ما قامت به كان ناتجا عن غيرتها المفرطة بسبب حبها له 
سامحها رغم شروعها في قتله.. سدّدت لزوجها 20 طعنة في عيد زواجهما
سامحها رغم شروعها في قتله.. سدّدت لزوجها 20 طعنة في عيد زواجهما
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