محافظ الإسكندرية يطالب بزيادة الاعتمادات المالية لمواجهة التحديات بالمحافظة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة الإسكندرية ، مؤكدا أن المحافظة تواجه ازمة حقيقية في وصف الطرق موضحا ان مياه الامطار والنوات تفسد هذا الرصف في ظل زيادة كميات المياه.





وأشار محافظ الإسكندرية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، الذي ناقشت بعض طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة و التي تقدم بها بعض النواب. إلى أنه بسبب النوات نجد أن الرصف لا يحتمل المياه الراكدة الشوارع و التي قد تستمر بالشهر، مطالبا بطريقة مبتكرة في الإسكندرية فيما يخص الرصف بحيث يتحمل المياه.



