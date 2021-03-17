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برلمان

محافظ الإسكندرية يطالب بزيادة الاعتمادات المالية لمواجهة التحديات بالمحافظة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:50 م
اجتماع لجنة الإدارة
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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فريدة محمد
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أن المحافظة تواجه ازمة حقيقية في وصف الطرق موضحا ان مياه الامطار والنوات تفسد هذا الرصف في ظل زيادة كميات المياه.

وأشار محافظ الإسكندرية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، الذي ناقشت بعض طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة و التي تقدم بها بعض النواب. إلى أنه  بسبب النوات نجد أن الرصف لا يحتمل المياه الراكدة الشوارع و التي قد تستمر  بالشهر، مطالبا بطريقة مبتكرة في الإسكندرية فيما يخص الرصف بحيث يتحمل المياه.

وقال المحافظ،: إننا نستقبل ٣ ملايين ونصف متر مكعب مياه،  وفي وقت اخر نستقبل ١٠ ملايين متر مكعب مياه،  و يظل ما يقرب من ٨ مليون متر مكعب مياه راكدة في الأرض، موضحا أننا نحاول التنسيق مع وزارة التخطيط لمضاعفة المبالغ المالية المخصصة للمحافظة، قائلا أننا  في عام  ٢٠١٥ شهدنا تغيرات مناخية وهطول  للأمطار بكميات ١٠ أضعاف الطاقة الاستيعابية ، و يجب ان نقف في ظهر بعض لمواجهة التحديات.
محافظ الإسكندرية يطالب بزيادة الاعتمادات المالية لمواجهة التحديات بالمحافظة
محافظ الإسكندرية يطالب بزيادة الاعتمادات المالية لمواجهة التحديات بالمحافظة
محافظ الإسكندرية يطالب بزيادة الاعتمادات المالية لمواجهة التحديات بالمحافظة
محافظ الإسكندرية يطالب بزيادة الاعتمادات المالية لمواجهة التحديات بالمحافظة
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