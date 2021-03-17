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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد تجهيزات معرضي زهور الربيع و ديارنا بشرم الشيخ

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:21 م
صدى البلد
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ايمن محمد

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم برفقته  اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ تجهيزات معرضي زهور الربيع ونباتات الزينة، ومعرض " ديارنا" لعرض المنتجات الحرفية واليدوية و المشغولات البدوية بجنوب سيناء والمقرر افتتاحه يوم السبت 20 مارس الجاري بحضور وزير الزراعة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

 
كما تابع  المحافظ الاستعدادات النهائية لافتتاح المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والشحن بالكهرباء للسيارات التي تعمل بالكهرباء بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ .
 
يشار الي أن جنوب سيناء تستعد للاحتفال بالعيد القومي ومراسم رفع العلم بطابا في ذكرى استرداد طابا، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية ونقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بطور سيناء بحضور وزير الأوقاف، بالإضافة لتكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم.

كما تشمل الاحتفالات توجه أكبر قافلة دعوية للواعظات من وزارة الأوقاف تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، و دهب، ووادي فيران وغيرها، بقصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.
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