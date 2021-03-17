أحمد عامر: ميزانية 2020 - 2021 ستكون الأضخم فى تاريخ مصر .. فيديو

قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، وأعلن زيادة الدخول والترقيات وزيادة المعاشات وذلك للحفاظ على المجتمع.

واضاف عامر حجم الرقم المخصص لزيادة الأجور يصل إلى أكثر من ٣٦٠ مليار جنيه، كما أن هناك ميزانية مخصصة لدعم المواطنين بالدولة، مشيرًا إلى أن دخل الموظف يعد هدف دخل قومى مما أن موازنة 2020-2021 ستكون الأضخم فى تاريخ مصر.





وتابع أن الموازنة ضخمة جدا لان بها تطوير القرى وحياة كريمة ومشروعات قومية كبيرة جدا تلبى معظم احتياجات الدولة والمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، منوهًا إلى أن تلك القرارات التى فى ظل جائحة كورونا.



