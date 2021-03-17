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توك شو

خبير : سياسة جو بايدن تشمل إعادة بناء وشراكات أمريكية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:32 م
بايدن
بايدن
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شيرين عادل
قال السيد هانى ، المتخصص فى الشئون الآسيوية ، إن زيارة مسئولى أمريكا لكوريا الجنوبية لبحث الطموح النووى تعد الزيارة الأولى التى يقوم بها مسئولين بهذا الصدد فى ظل حكم ولاية الرئيس الحالى جو بايدن .  
 
وأوضح هانى ، خلال  مداخلة هاتفية  عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن السياسة الأمريكية للرئيس الأمريكى جو بايدن تشمل إعادة بناء وتحالفات ، وشراكات أمريكية من أجل عودة امريكا لقيادة النظام الدولى  ، والمنطقة الأهم ب النسبه له هى منطقة شرق آسيا . 

وأشار إلى أن الزيارة تعكس أهمية منطقة شرق آسيا بصفة عامة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتى تمثل أولوية للسياسة الخارجية الأمريكية . 

ولفت إلى أن منطقة شرق آسيا تعد أحد المناطق النفوذ الأمريكية التى اكتسبتها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وظلت على مدار 7 عقود مهيمنة وتبسط نفوذها فى هذه المنطقة إلا أن النمو المتزايد  للاقتصاد الصينى بدأت الصين تترجمه فى قوى عسكرية فى المنطقة جعلت أمريكا تشعر ب القلق الشديد  على مستقبل وجودها فى منطقة شرق آسيا .
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