خبير : سياسة جو بايدن تشمل إعادة بناء وشراكات أمريكية

قال السيد هانى ، المتخصص فى الشئون الآسيوية ، إن زيارة مسئولى أمريكا لكوريا الجنوبية لبحث الطموح النووى تعد الزيارة الأولى التى يقوم بها مسئولين بهذا الصدد فى ظل حكم ولاية الرئيس الحالى جو بايدن .
وأوضح هانى ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن السياسة الأمريكية للرئيس الأمريكى جو بايدن تشمل إعادة بناء وتحالفات ، وشراكات أمريكية من أجل عودة امريكا لقيادة النظام الدولى ، والمنطقة الأهم ب النسبه له هى منطقة شرق آسيا .
وأشار إلى أن الزيارة تعكس أهمية منطقة شرق آسيا بصفة عامة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتى تمثل أولوية للسياسة الخارجية الأمريكية .
ولفت إلى أن منطقة شرق آسيا تعد أحد المناطق النفوذ الأمريكية التى اكتسبتها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وظلت على مدار 7 عقود مهيمنة وتبسط نفوذها فى هذه المنطقة إلا أن النمو المتزايد للاقتصاد الصينى بدأت الصين تترجمه فى قوى عسكرية فى المنطقة جعلت أمريكا تشعر ب القلق الشديد على مستقبل وجودها فى منطقة شرق آسيا .