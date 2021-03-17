خبير : سياسة جو بايدن تشمل إعادة بناء وشراكات أمريكية

قال السيد هانى ، المتخصص فى الشئون الآسيوية ، إن زيارة مسئولى أمريكا لكوريا الجنوبية لبحث الطموح النووى تعد الزيارة الأولى التى يقوم بها مسئولين بهذا الصدد فى ظل حكم ولاية الرئيس الحالى جو بايدن .

وأوضح هانى ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن السياسة الأمريكية للرئيس الأمريكى جو بايدن تشمل إعادة بناء وتحالفات ، وشراكات أمريكية من أجل عودة امريكا لقيادة النظام الدولى ، والمنطقة الأهم ب النسبه له هى منطقة شرق آسيا .





وأشار إلى أن الزيارة تعكس أهمية منطقة شرق آسيا بصفة عامة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتى تمثل أولوية للسياسة الخارجية الأمريكية .



