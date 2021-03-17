الهيئة القبطية الإنجيلية تبحث مفهوم العيش المشترك بحضور النواب والإعلاميين

قال الدكتور أندريه زكى ، رئيس الطائفة الانجلية بمصر، إن مناقشات الملتقي الذى نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية حول دعم العيش المشترك أمس، شهدت اتفاقا على ضرورة دعم العيش المشترك من خلال بنية تشريعية وإعلامية وقوى ناعمة، موضحا أن العيش المشترك يكون لها أثار على المستوى المحلى ومواجهة المستوى المحلى .





وأضاف أندريه زكى ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أننا قطعنا شوطًا طويلًا فى مصر ،فى قضايا العيش المشترك وفى قضايا المواطنه ، لافتا إلى أن هناك نموذج للعيش المشترك فيه امان وتحديات .



