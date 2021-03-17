الهيئة القبطية الإنجيلية تبحث مفهوم العيش المشترك بحضور النواب والإعلاميين

قال الدكتور أندريه زكى ، رئيس الطائفة الانجلية بمصر، إن مناقشات الملتقي الذى نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية حول دعم العيش المشترك أمس، شهدت اتفاقا على ضرورة دعم العيش المشترك من خلال بنية تشريعية وإعلامية وقوى ناعمة، موضحا أن العيش المشترك يكون لها أثار على المستوى المحلى ومواجهة المستوى المحلى .
وأضاف أندريه زكى ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أننا قطعنا شوطًا طويلًا فى مصر ،فى قضايا العيش المشترك وفى قضايا المواطنه ، لافتا إلى أن هناك نموذج للعيش المشترك فيه امان وتحديات .
وأوضح أن المنتدي اتَّخذ مسارًا ومنهجًا واضحًا لعملِهِ في هذهِ القضيةِ، المرحلةُ الأولى منه دراسةُ القضيةِ وصورِها ومظاهرِها وأبعادِها، مع التركيزِ على خطابِ الكراهيةِ في مؤسساتِ التنشئةِ الاجتماعيةِ، وقد شاركَتْ في هذه الدراسةِ، بالآراءِ والأفكارِ، مجموعاتٌ كبيرةٌ من أعضاء المنتدى يمثلون فئاتٍ ومناطقَ جغرافيةٍ مختلفةٍ، وخَلُصتِ الدراسةُ إلى عدةِ نتائج أهمّها أن المجال الديني يلعب ُ دورًا مؤثرًا في خطابِ الكراهية، وأن تراجُعَ خطابِ الكراهيةِ يعتمدُ على: وجودِ مُناخٍ اجتماعيٍّ، وتعليميٍّ وثقافيٍّ يحترمُ الآخرْ، كذلك أهميةُ وجودِ بنيةٍ تشريعيةٍ لمواجهةِ خطابِ الكراهيةِ ودعمِ خطابِ التسامحْ.
وتابع قائلا، إن المرحلةُ الثانيةْ الخاصة بالتنويرُ ورفعُ الوعيِ العامّ بهذهِ القضيةِ، حيثُ عقدَ المنتدى أكثرَ منْ عَشرِ فعالياتٍ ما بينَ مؤتمراتٍ وندواتٍ وموائدَ مستديرةٍ، وتناولتْ أبعادًا مختلفةً للقضيةِ منها:" آلياتُ مواجهةِ خطابِ الكراهيةْ، دورُ المؤسساتِ الدينيةْ، دورُ الإعلام، دورُ المجتمعِ المدنيّ،دورُ المؤسساتِ التعليميةْ، خطابُ التضامنِ في مواجهةِ خطابِ الكراهيةِ، تأثيرُ وسائلِ التواصلِ وغيرِها".