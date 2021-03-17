الوزراء: خطة لسد عجز الأطقم الطبية وغير الطبية بالرعاية الصحية

استعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، تقريرا عن أداء الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021.









وقال الدكتور أحمد السبكي إنه تم إعداد خطة لسد عجز الأطقم الطبية وغير الطبية، إضافة إلى تدريب وإعادة تأهيل القوى البشرية، فضلا عن إصدار نظام تقييم القوى العاملة للوقوف على نقاط القوة والضعف لتحسين وتطوير أداء العاملين استنادا للمنحنى الطبيعي للأداء.









وأضاف: "هناك 2025 برنامجا تدريبيا للقوى البشرية، ويبلغ عدد المتدربين 6262 متدربا"، لافتا إلى الزيادة التي شهدها عدد الأطباء في النصف الثاني من عام 2020 والتي تقدر بـ 413 طبيبا، مقارنة بالنصف الأول من نفس العام.









وعلاوة على ذلك، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى استحداث وحدة الدعم المعنوي للأطقم الطبية؛ من أجل تقديم الدعم اللازم للفرق الطبية، ولا سيما أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا، كما تم إطلاق اسم شهداء الجيش الأبيض على عدد من منشآت الهيئة في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، إلى جانب إطلاق خط الدعم النفسي المجاني.









وفيما يخص ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، نوه إلى الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بالوحدات والمراكز، والأقسام الداخلية بمستشفى الرمد، وجار استكمال ميكنة الأقسام الداخلية بباقي المستشفيات، إلى جانب تفعيل منظومة الطب عن بُعد، كما تم ميكنة مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات وربطها بغرفة الطوارئ المركزية بالفرع، وفي الوقت نفسه تم تفعيل منظومة المعامل LIS والعمل بها بعدد كبير من منشآت الهيئة، وجار الاستكمال في باقي المنشآت، تباعا.









وخلال عرضه، أكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الهيئة أعطت أولوية للاستدامة المالية والاستثمار وتنويع مصادر الدخل من المنشآت الصحية، وحساب التكاليف والعمل على استغلال الموارد والحفاظ على موارد الدولة بشكل يضمن تدفقا ماليا مستمر للهيئة لضمان سير العمل، من خلال اتخاذ عدة إجراءات في هذا الشأن، وقال: "هناك العديد من المبادرات التي قامت بها الهيئة في ضوء تنويع مصادر الدخل، من بينها مبادرة "نرعاك في مصر" لاستقدام الوافدين للسياحة العلاجية".













وتحدث الدكتور أحمد السبكي عن بعض مؤشرات النجاح لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، مشيرا إلى توافر 3.5 مليون خدمة طبية من خلال المنشآت التابعة للهيئة، ويبلغ عدد المسجلين على المنظومة 618 ألف مواطن، كما أن هناك 1.6 مليون منتفع من خدمات طب الأسرة، وقد تردد على العيادات الخارجية 672 ألف مريض، وقال إنه اعتبارا من يناير 2021 يتم تقديم نحو 59.5 ألف خدمة طبية للمستفيدين في محافظة الأقصر، كما أن هناك نحو 106 آلاف منتفع من خدمات طب الأسرة بالمحافظة، وقد تردد على العيادات الخارجية 16 ألف مواطن، كما تم إجراء 3795 عملية جراحية.









وفي الوقت نفسه، تناول رئيس الهيئة خلال عرضه آلية قياس رضاء المنتفعين عن أداء المنظومة، التي وصلت نسبتها إلى 89% في شهر فبراير 2021، وذلك بزيادة ملحوظة مقارنة بالأشهر السابقة عليه، كما استعرض الموقف المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الأول من العام 2020-2021.