باحثان أردنيان يخترعان نظاما للكشف الفوري عن كورونا

كشفت وسائل إعلام أردنية اليوم الأربعاء عن نجاح باحثان أردنيان فى اختراع نظام للكشف الفوري عن كورونا.





وبحسب صحيفة الغد فقد اخترع الدكتور الأردني محمد جميل البقور الذي يعمل حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة والدكتورة مها جميل البقور من الجامعة الأردنية، نظاما للكشف الفوري عن فيروسات كورونا، عن طريق التحليل الطيفي الكهربائي، وتقدما للمكتب الكندي للملكية الفكرية بطلب براءة اختراع للنظام الذي اعدت شركة أمريكية خطة عمل مقترحة لإنتاجه.





وقال الدكتور البقور في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، يتيح النظام اكتشاف قياس حجم وشكل وكثافة أي جسيمات دقيقة في الهواء، بما في ذلك فيروسات كورونا.





ويتم الحصول على معلومات الجسيمات الدقيقة عن طريق تراكم التيار الإلكتروني على شكل طيف كهربائي (ECS) الذ يمكنه تمييز المحتويات الدقيقة لهواء الزفير.





وعن الية عمل النظام قال الدكتور البقور، ان النظام يطلق تيارات متعاقبة من الالكترونات الحرة عبر أقطاب متتالية وبأبعاد هندسيية تتيح التقاط الالكترونات المتأخرة بسبب التصادمات مع الجسيمات الدقيقة، مما يؤدي إلى انتاج الطيف الكهربائي المُميز والذي يتضمن انحرافات تختلف في حجمها مع اختلاف حجم وشكل وكثافة الجسيمات الدقيقة.

ويتميز هذا النظام بحسب الدكتور البقور بنتائجه الفورية، وعدم وجود احتمال لإصدار نتائج سلبية خاطئة، وبالتالي يمكن استخدامه للمسح الجماعي وبالتالي تقليل الحاجة بشكل كبير لفحوصات (PCR) المعتمدة دوليًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد.





وعن البعد العالمي لهذا الكشف قال الدكتور البقور، انه تم نشر هذا البحث العلمي في مجلة (Electronic Journal for General Medicine) وعلى موقع منظمة الصحة العالمية للأبحاث الدولية المتعلقة بجائحة كورونا، كما تم مراجعة هذا التصميم من قبل الشركة الأمريكية (TechEn, Inc.: Electronic Product Design & Development) التي اعدت خطة عمل لإنتاج هذا النظام.



