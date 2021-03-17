آخرهم جيهان فاضل.. نجوم تركوا الشهرة بحثا عن لقمة العيش

عدد كبير من نجوم الفن ابتعدوا عن مهنة التمثيل بسبب ضغوطات الحياة المتعددة، فمنهم الذى لم يجد نفسه فيها والآخر لم يحالفه الحظ وأصبح اسمه بعيدا عن المنتجين والمخرجين، فلم يجدوا حلا آخر غير الاتجاه إلى العمل بالوظائف البسيطة.











وفى هذا التقرير ننشر بعض الفنانين الذين تركوا الفن واتجهوا إلى الوظائف الأخرى:





- جيهان فاضل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة منسوبة للممثلة المصرية جيهان فاضل، الغائبة عن الأضواء منذ نحو 10 سنوات.









وظهرت صاحبة الصورة التي تشبه "فاضل" إلى حد التماثل، في مدينة كالغاري بمقاطعة ألبرتا في كندا، حيث تعمل في أحد المتاجر الصغيرة.









وغادرت فاضل إلى كندا بعد أن مرّت بظروف قاهرة متمثلة في وفاة زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي في عام 2012، ووقوع أعباء تربية أولادهما الثلاثة أدهم وزياد وعالية عليها بمفردها، إلى جانب قلة الأعمال التي شاركت فيها قبل سفرها، لأسباب مختلفة.









وآخر عمل ظهرت به هو "تحت السيطرة" في عام 2015، من إنتاج شركة "العدل جروب"، من تأليف مريم نعوم وتامر محسن الذي أخرج العمل أيضًا، ومن بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ظافر العابدين.









- حسين أبو حجاج



قال الفنان حسين أبو حجاج إنه لم يترك العمل فى ورشة "الكاوتش"، التى يمتلكها فى محافظة المنيا، أثناء مشاركته فى الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن ورشة "الكاوتش"، التى يمتلكها هى التى ساعدته على تحسين مستواه المادى، لدرجة أنه علم أبناءه فى مدارس خاصة.









وأضاف "أبو حجاج"، خلال تقرير أذيع ببرنامج "باب الخلق" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، عبر القناة "النهار": "أنا مسبتهاش علشان أرجع ليها تانى.. أنا فاتح الورشة منذ 85.. وقلت أنإالتمثيل مش هيأكلنى عيش ومش مضمون لكن الورشة أكل عيشى".









ولفت إلى أن التمثيل مهنة غير مضمونة، وهو ما جعله يتمسك بعمله الخاص فى الورشة، وتابع: "أخدت فى المشهد بتاع صعيدى فى الجامعة الأمريكية 400 جنيه وكنت باجى من المنيا للقاهرة وأرجع تانى.. مفيش غير مسلسل الكبير هو اللى أخد منى وقت كبير خلانى اقعد فى القاهرة".









- أحمد مظهر

لا يعرف كثيرون أن الفنان أحمد مظهر اتخذ قرارا بالاعتزال خلال إحدى فترات حياته الفنية، وذلك بسبب الفنانة سعاد حسني الذي فوجئ بإصرارها على أن يسبق اسمها اسمه في أحد أعمالهما الفنية، بل وأصرت على يكون اسمها هو الاسم الأول على أفيش الفيلم، هذا الإصرار من قبل السندريلا جعله يفكر جديا في الاعتزال.









وبالفعل فتح أحمد مظهر ورشة لتصليح السيارات في منزله بمساعدة بعض من أصدقائه، خاصة أنه كان معروفا عنه شغفه الشديد بالميكانيكا وتصليح السيارات.









لكن أحمد مظهر تراجع بعد فترة عن قرار الاعتزال وظل لسنوات يشترك في أعمال فنية تليفزيونية أو سينمائية، وقام أيضا بالتعاون مع السندريلا سعاد حسني بعدها في فيلم "شفيقة ومتولي" عام 1978 وظل يعمل بالفن حتى رحيله.









- مصطفى عباس

قال الفنان مصطفى عباس، صاحب إفيه "يا عمري"، إنه لم يتصور أن إفيه لا يتعدى كلمات قليلة سيحفظ له مكانا في نفوس الجمهور لسنوات طويلة، بعد ومرور كل تلك السنين يقوم بإنشاء مشروع خاص به متمثل في محل صغير للعبة البلاي ستيشن ولكنه سمى اسم المحل "يا عمري"، معقبا: "أنا اتعرفت بالاسم دا علشان كدا هو قريب لقلبي".



