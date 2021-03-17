أطعمة تزيد من الضغط النفسي والتوتر

عند الإجهاد ، يلجأ كثير منا إلى أطعمة معينة تساعدنا على الهدوء. لكن الأطعمة التي نلجأ إليها - فنجان من القهوة القوية أو الحلويات السكرية - لا تندرج بالضرورة ضمن فئة الأطعمة الصحية.





وتقول الدكتورة أوما نايدو ، وهي طبيبة نفسية للتغذية في جامعة هارفارد ، والتي انتقلت مؤخرًا إلى Instagram: "عندما نشعر بالتوتر ، غالبًا ما نختار الأطعمة المناسبة التي تناسب جدولنا الزمني. ومع ذلك ، تحتوي هذه الأطعمة عادةً على مكونات تؤدي إلى تفاقم مستويات التوتر لديك ".





وأضاف الدكتور نايدو في الواقع أن "الالتهاب هو السبب الأول للمرض العقلي ، لذا من المهم للغاية تقليله".





الكافيين ، عندما يستهلك بطريقة منظمة مفيد للجسم، ولكن أكثر من كوبين يمكن أن يسبب الالتهاب، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة مستويات التوتر ويجعلك تشعر بالقلق من خلال "إحداث فوضى في الغدد الكظرية".





الكربوهيدرات المكررة

إذا كنت تحاول خسارة كيلوغرامات إضافية ، فهذا بالتأكيد ليس أفضل عنصر تستهلكه، أيضًا ، لا ينبغي أن يكون على قائمتك لأنه يرفع مستويات السكر في الدم ويسبب التهابًا في المعدة نتيجة لبطء الهضم. يحدث هذا بسبب "تجريد الكربوهيدرات المصنعة من الألياف".





حبوب الإفطار

وقال الدكتور نايدو: "إنه دائمًا ما يكون مليئًا بالسكر والكربوهيدرات المكررة وسيؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، مما يتركك في حالة من الانفعال العاطفي لبقية اليوم".





- محليات غير طبيعية

بمجرد أن تبدأ في استهلاك المحليات الصناعية ، تبدأ في النزول من هناك فقط لأنها تعطل ميكروبيوم الأمعاء.





مشروب غازي

وخلصت دراسة إلى أنه "إلى جانب السكر ، تحتوي المشروبات الغازية الداكنة على حمض الفوسفوريك ، الذي يتنافس مع امتصاص المغنيسيوم ، وهو عنصر غذائي أساسي للصحة العقلية".