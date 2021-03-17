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أخبار البلد

الزراعة: زيادة السلع بالأسواق.. وحملات مكثفة قبل شهر رمضان

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:42 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية  بوزارة الزراعة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، حملات مكثفة للمرو على جميع مجازر الحيوانات والدواجن  وأسواق اللحوم لضمان سلامة المنتج المقدم للمواطنين قبل شهر رمضان.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة البيطرية بوزارة الزراعة ، إن وزير الزراعة وجه بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وخاصة اللحوم والأسماك والدواجن قبل شهر رمضان ، مضيفا أن يتم ضبط مضبوطات فاسدة كل يوم بالأسواق ، كما يتم إصدار تقرير كل أسبوعين بكمية المضبوطات . 

وأضاف "محمود" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن هناك لجان متخصصة بكل مديرية من مديريات الطب البيطرى تقوم بالتفتيش على المجازر واللحوم تراقب الأسواق يوميا . 

وأشار " رئيس الهيئة البيطرية بوزارة الزراعة " إلي أنه سيتم زيادة السلع والدفع بها أمام المواطنين من أجل سد احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ، وبالتالى زيادة اللجان للرقابة على الأسواق . 

 ولفت إلي أن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على حياة الإنسان والثروة الحيوانية، من خلال الحملات القومية المكثفة على مدار السنة في الوحدات البيطرية، إضافة إلى القوافل العلاجية، وأعمال الترصد والمسوح والتقصي عن الأمراض، وحملات التحصين .
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