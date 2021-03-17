الفقي: عصر السيسي هو الذهبي للعلاقات الإسلامية المسيحية

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية ، إن مصر بلد الديانات الابراهيمية الثلاثة وحاضنة الثقافات المتعددة والحضارات المتعاقبة، لأنها أقدم بلاد الأرض في العيش المشترك.





وأضاف الفقي خلال حواره ببرنامج صباحك مصري ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بدون تملق أو رياء هو العصر الذهبي للعلاقات الإسلامية المسيحية .



