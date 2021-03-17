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الفقي: عصر السيسي هو الذهبي للعلاقات الإسلامية المسيحية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:29 م
مصطفى الفقى
مصطفى الفقى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية ، إن مصر بلد الديانات الابراهيمية الثلاثة وحاضنة الثقافات المتعددة والحضارات المتعاقبة، لأنها أقدم بلاد الأرض في العيش المشترك. 

وأضاف الفقي خلال حواره ببرنامج صباحك مصري ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بدون تملق أو رياء هو العصر الذهبي للعلاقات الإسلامية المسيحية . 

وأشار المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إلى أن الرئيس يحرص كل عام لزيارة الكنيسة  ويحضر الصلاة فى كل عيد ، كما أنه رئيس بنى الكاتدرائية مثلما بنى المسجد ، لافتًا إلى أن الرئيس يحرص على بناء الكنيسة مثل المسجد في كل منشأ جديد فهو يفتح الأبواب للجميع بلا تفرقة.
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