الفقي: عصر السيسي هو الذهبي للعلاقات الإسلامية المسيحية

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية ، إن مصر بلد الديانات الابراهيمية الثلاثة وحاضنة الثقافات المتعددة والحضارات المتعاقبة، لأنها أقدم بلاد الأرض في العيش المشترك.
وأضاف الفقي خلال حواره ببرنامج صباحك مصري ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بدون تملق أو رياء هو العصر الذهبي للعلاقات الإسلامية المسيحية .
وأشار المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إلى أن الرئيس يحرص كل عام لزيارة الكنيسة ويحضر الصلاة فى كل عيد ، كما أنه رئيس بنى الكاتدرائية مثلما بنى المسجد ، لافتًا إلى أن الرئيس يحرص على بناء الكنيسة مثل المسجد في كل منشأ جديد فهو يفتح الأبواب للجميع بلا تفرقة.