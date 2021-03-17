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اقتصاد

"غرفة رأس الخيمة" تبحث مستجدات العمل ومقترحات أعضائها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:13 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
ناقشت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال لقاء المتعاملين الافتراضي الأول لعام 2021، الذي نظمه قطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بالغرفة مستجدات العمل وطرح رغبات واحتياجات وتوقعات المتعاملين للسعي نحو تطبيق الأفضل لخدمة المتعامل في الغرفة.

وقررت الغرفة خلال اللقاء استخدام تطبيق المراسلة الفورية الـ "Chat" خلال الفترة القليلة المقبلة للتواصل مع متعامليها على مدار الساعة وذلك استجابة للمتعاملين .

وقالت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بالغرفة إن اللقاء أسفر عن طرح العديد من المقترحات للعملاء واتفاق المسؤولين بالغرفة على أهمية تطبيقها ومنها تطبيق الهوية الرقمية الذي سيسمح للمتعامل التسجيل والدخول على النظام الإلكتروني لخدمات شهادة المنشأ والتصديق.

وأكدت أن الغرفة بصدد استكمال عدد من الإجراءات المطبقة حاليا، وإدخال بعض التعديلات على إصدار السند والختم والتصديق تلقائيًا والتي من شأنها أن توفر على أعضاء الغرفة رحلتهم في إنهاء إجراءاتهم ما يعكس التزام الغرفة بتبسيط إجراءاتها وتسهيل ممارسة الأعمال لتوفير بيئة مناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص .

وتم خلال اللقاء استعراض خدمات الغرفة والمبادرات الرئيسية التي تم إطلاقها مسبقًا والاستماع إلى آراء المتعاملين حول هذه المبادرات، كما تم الرد على كافة استفساراتهم حول الخدمات التي توفرها الغرفة من خلال نظامها الإلكتروني.
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