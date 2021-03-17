اقتصاد الإمارات .. 876 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 876 مليون درهم.





وشهدت الدائرة تسجيل 247 مبايعة بقيمة 675.86 مليون درهم منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 100.32 مليون درهم و226 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 575.54 مليون درهم.





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.





وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.





وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 198 مليون درهم بمنطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا .





وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم .





وسجلت الرهون قيمة قدرها 191.03 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 101.73 مليون درهم و63 رهن فلل وشقق بقيمة 89.31 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 68 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 13 مليون درهم .





أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 9.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 3 ملايين درهم.