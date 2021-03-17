الدولار يسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بالبنوك المصرية

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي متوسط سعر 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع خلال تعاملات البنوك المصرية اليوم "الأربعاء" مع ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وخطط التحفيز للاقتصاد الأمريكي، وأيضًا لقرارات الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.





وجرى تداول الدولار بمتوسط سعر بلغ 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك (التجاري الدولي مصر - قطر الوطني - الأهلي - بلوم مصر - كريدي أجريكول - أبوظبي الإسلامي مصر - قناة السويس - المشرق - البركة الإسلامي - الأهلي المتحد)، في حين سجل ببنكي (الأهلي - مصر) 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.





وعلى صعيد بقية العملات الدولية الرئيسية، فقد سجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة - اليورو 18.59 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع والجنيه الاسترليني 21.70 جنيه للشراء و21.92 جنيه للبيع.





وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل سعر صرف الدينار الكويتي 49.03 جنيه للشراء و52.13 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.14 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، والدينار البحريني 40.41 جنيه للشراء و41.74 جنيه للبيع.



