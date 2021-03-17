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برلمان

إسكان البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:07 م
مشروعات الاسكان الاجتماعى
مشروعات الاسكان الاجتماعى
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ماجدة بدوى
ناقشت لجنة الاسكان في اجتماعها اليوم برئاسة النائب عماد حمودة  ثلاث طلبات احاطة موجهة إلى وزارة الاسكان ، حيث تقدم النائب عمر وطني بشان عدم استغلال ارض حكر السكاكيني المقدرة مساحتها ب 27 ألف متر مربع من خلال صندوق تطوير العشوائيات. 

ومن جانبه أبدي  خالد صديق رئيس تطوير صندوق العشوائيات،  موافقته على تطوير قطعة الأرض المقدر مساحتها ب ٢٧ألف متر مربع ، في حالة موافقة محافظة القاهرة اعطاء الصندوق الولاية علي الارض.

ومن جانبه طالب النائب عماد حمودة محافظة القاهرة  بتقديم تقرير للجنه بالرد علي طلب صندوق تطوير العشوائيات بخصوص ارض حكر السكاكيني. 

كما ناقشت لجنه الاسكان طلب إحاطة مقدم من النائب عمر وطني بخصوص عدم تسليم  حاجزي الاسكان الاجتماعي من المرحلة الرابعه حتي الان.

ومن جانبها قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، تسليم كل الوحدات ومن يستلم علية استرجاع امواله والتقدم في المشروعات الجديدة.

ومن جانبه طالب رئيس لجنه الاسكان بضرورة توجية المواطنين المستحقين  للتقديم في مشروعات الاسكان الاجتماعي الجديدة.

وايضا تم مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب سيد حنفي حول  مشكلة عدم استطاعة مالكي الوحدات السكنية بمشروع الاجتماعي من التصرف فيها سواء بالبيع او الايجار للغير.

وعلقت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، انه لا يجوز لملاك الوحدات الاسكان الاجتماعي البيع او التصرف فيها ، ولن نبحث لهم عن طريقة لارتكاب هذا الخطأ. 

كما ناقشت لجنه الاسكان طلب إحاطة مقدم من النائبة أمل سلامه حول ازمه ملاك الوحدات السكنية بمشروع جنة للاسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد وهي عدم استلام الوحدات في موعدها فضلا عن وجود عيوب جوهرية تخالف الشكل والمضمون لكراسة الشروط .

ومن جانبه قال المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  انة تم تسليم ٦٨٠ وحدة من اصل ٩١٢ وحدة وهناك حوالي ٢٠٠ وحدة لم يتم تسليمها لوجود ملاحظات من الملاك عليها حيث ان المالك لا يستلم وحدته الا اذا كانت مسوفيه لجميع الشروط ، ودعا اللجنه لزيارة المكان والمعاينه علي الطبيعه. 

ومن جانبه طالب عماد حمودة رئيس لجنه الاسكان،  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافاة اللجنه برد وافي علي الشكاوي المقدمه.
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