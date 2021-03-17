ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علاج الانزلاق الغضروفي بطرق مختلفة.. أعراض خفية لمرض السكري

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:11 م
اعراض مرض السكري
اعراض مرض السكري
Advertisements
نهى هجرس
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي:


يعد علاج الانزلاق الغضروفي العنقي من أكثر الأشياء التى نحاول اكتشافها، فآلام ومشاكل الرقبة من أكثر الأمور الصحية المنتشرة بين جميع الأعمار، ولكن هناك فرق بين آلام الرقبة العادية والانزلاق الغضروفي العنقي.. فما هو؟!


جميعنا نحتاج في مرحلة ما من حياتنا إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ومناسب لستايل حياتنا، إلا أن الأمر على يد متخصصين يختلف تماما؛ حيث إنهم يحددون النظام الغذائي الخاص بك حسب حالتك الصحية، وما يتناسب مع طبيعة جسمك.


الإجهاض إجراءات طبية منخفضة الخطورة تنهي الحمل، ومن الطبيعي أن تعاني من نزيف بعد الإجهاض مباشرة، ولكن عادة ما تحدث الدورة الشهرية الأولى للمرأة بعد عدة أسابيع.


يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة مرض السكر ويظهر عليهم أعراض خفية لمرض السكر ولكن دون دراية منهم، لذلك نكشف عن أعراض مرض السكر.


نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Facty” أبرز أعراض السكر الابتدائي التي يجب أن تنتبه لها و تتجنبها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج حدبة الرقبة.. أبرز أعراضها وتمارين للتخلص منها

علامات الإصابة بالسكر

أعراض الغضروف في الرقبة.. الصداع أغربها

أعراض الانزلاق الغضروفي في الورك.. وطرق علاجه

لخسارة الوزن دون مشاكل صحية.. أسس ونصائح لاختيار دكتور الرجيم

أعراض خفية لمرض السكر

ترشيحاتنا

هل يجوز إعطاء الزكاة لإخوتي في المناسبات لعدم إحراجهم؟.. الإفتاء تجيب

متحرش المعادي خلال التحقيقات: "إديت الطفلة 8 جنيه جت ورايا بمزاجها"

مجدى عبدالغني: الأهلى فى العلالي وبرافو يا شناوي

خطر كبير لا يمكن السكوت عنه .. بايدن مطالب بتحركٍ فوري لردع هاتين الدولتين

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

بشرى سارة للأطفال.. بدء تجارب لقاح كورونا من سن 6 أشهر حتى 12 عاما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. علاج الانزلاق الغضروفي بطرق مختلفة.. أعراض خفية لمرض السكري

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية