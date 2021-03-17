ما السر.. رجل يأخذ سيارة بي ام دبليو بتجربة قيادة ويسرق بها بنكا

الغريب في قصة اليوم هو فكر اللص الذي يدعي إيريك ديون وارين البالغ من العمر خمسين عام فهو ليس شاب ليتمتع بالخفة و الانسيابية ليتمكن من سرقة بنك كبير .

استخدم إيريك ديون وارين سيارة بي ام دبليو سوداء للقيادة إلى بنك AimBank، ووضع كيسًا فوق رأسه لإخفاء ملامحه قبل دخول البنك وتهديد موظف الخزنة بمسدس صغير لسرقة 10,000 دولار. و الغريب في الامر انه هو عودة الرجل لوكالة بي ام دبليو خلال 15 دقيقة بالمال المسروق لدفع قسط 3000 دولار للسيارة وإكمال عملية الشراء وكأن شئ لم يكن .





حكم على الرجل ألامريكي إيريك ديون بالسجن 20 عامًا في ولاية تكساس الأمريكية لاستخدام سيارة بي ام دبليو من الوكالة الرسمية لسرقة بنك قبل العودة للوكالة لدفع أقساط السيارة

في بعض الاحيان يبتكر اللصوص حيل جديدة للأستيلاء علي ما يرغبون به من اموال او اشياء و في كثير من الاحيان نجد انهم يبتكروا طرق سينيمائية لتبدوا غير منطقية للعامه .

أثناء إتمام عملية الشراء، تلقى موظف الوكالة مكالمة حول سيارة بي ام دبليو تم استخدامها لسرقة البنك، ليتعرف الموظف على السيارة على الفور ويتواصل مع الشرطة، والتي ألقت القبض على وارين، ليعترف بجرائمه في أغسطس 2020 قبل إصدار الحكم النهائي عليه هذا الأسبوع.