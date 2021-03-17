محمد فهمي وأبطال SNL بالعربي يتخطون المليون مشاهدة بـ جارنا ولا مين

وحصدت أيضا مليون مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





شارك في فيديو كليب أغنية "جارنا ولا مين" عدد من أبطال البرنامج الترفيهي "SNL" بالعربي وهم: توني ماهر، نانسي صلاح، يارا فهمي، وعلوي الحسيني، إلى جانب اليوتيوبر مروان سري، والموديل فاي منصور. أغنية "جارنا ولا مين" من كلمات محمد عاطف، ألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عبد السلام، وتولت شركة "A.G" لصاحبها أحمد جابر الحملة الدعائية للعمل.









وتقول كلمات أغنية "جارنا ولا مين":"نزلت من بيتنا اشتري قميص لونه بني قابلته صدفه اول ما عدي خد قلبي مني روحت البيت هنام معرفتش انام ليلتها حرك جوايا حاجه حلوه انا عمري ما حاستها الواد ده جارنا ولا مين ولا مين كان فين من بدري طلعلي منين طلعلي منين ، انا شايفه غير كل البشر دي اوصافه كامله عيونه اجمل من القمر اكيد مش مجامله انا قدام ابتسامته سلمت رفعت رايتي و مسيري اقابله بقي مره تانيه واحكيله حكايتي الواد ده جارنا ولا مين ولا مين كان فين من بدري طلعلي منين طلعلي منين". "جارنا ولا مين" هي أولى أغاني الألبوم الجديد لمحمد فهمي "الزيتون الأخضر"، المنتظر طرح أغانيه تباعا خلال الفترة المقبلة.









يشار إلى أن محمد فهمي يقف خلال الفترة الحالية على التحضيرات النهائية لطرح ألبومه الغنائي الجديد "الزيتون الأخضر"، ويتعاون خلاله مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي منهم الشعراء محمد عاطف، جمال الخولي، سلامة علي، محمد رفاعي، محمد حسن معوض، ويتولى الملحن بدر مصطفى تلحين أغنية منه، وباقي أغانيه من ألحان محمد يحيى.









وعلى مستوى التوزيعات الموسيقية لألبوم "الزيتون الأخضر" تعاون محمد فهمي مع الموزع أحمد عبد السلام الذي تولى المكس والماستر لجميع أغاني الألبوم الجديد.



تخطى الفنان محمد فهمي، المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم "جارنا ولا مين" بعد مرور ستة أيام على طرحها، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"،