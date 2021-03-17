صحة الغربية تعلن تنفيذ الخطة الوقائية للقضاء على البلهارسيا

أمر الدكتور عبد

حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتنفيذ خطه وتوصيات

الدكتورة

هاله زايد وزيرة

الصحة

والقطاع الوقائي بالوزارة والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة للقضاء على البلهارسيا والطفيليات

المعوية،

وهذا في إطار الحفاظ على خلو مصر من البلهارسيا.