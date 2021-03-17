صحة الغربية تعلن تنفيذ الخطة الوقائية للقضاء على البلهارسيا

أمر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتنفيذ خطه وتوصيات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والقطاع الوقائي بالوزارة والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة للقضاء على البلهارسيا والطفيليات المعوية، وهذا في إطار الحفاظ على خلو مصر من البلهارسيا.
وأكد علي أن يتم إجراء علاج جموعي بالبؤر عالية الانتشار للبلهارسيا والتي يتم تحديدها عن طريق الفحص الروتيني للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع وحدات الرعاية الصحية.
وقامت الدكتوره چيهان، مدير إدارة المتوطنة بتشكيل فرق لجمع عينات البول والبراز من 100 فرد شهريا من مربع سكني واحد وذلك لفحصها معمليا للوقوف علي نسبة انتشار مرض البلهارسيا، وكذلك الطفيليات المعوية بين سكان هذا المربع . مع الحرص علي تغطية المربعات الواقعة بكل الحيز العمراني في القطاع الريفي علي مدار العام علاج المصابين مجانا ومتابعة فحصهم دوريا للتأكد من تمام الشفاء.