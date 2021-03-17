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تعليم

رئيس جامعة المعرفة الدولية : نؤهل طلابنا لاحتياجات سوق العمل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:35 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

قال الدكتور محمود علام، رئيس جامعة المعرفة الدولية، إن الجامعة تحاول عند اختيار التخصصات التي نقدمها معرفة ما يحتاجه سوق العمل، والتي ستكون هامة في المستقبل أي بعد مرور سنوات الدراسة عند التخرج ستكون مجالات العمل متاحة للطلاب.

 

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وأضاف " علام "، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن أسلوب الجامعة يساعد الطالب خلال فترة تعلمه بالجامعة الحصول على تجربة عملية لأنه يمارس التخصص الذي يدرسه ويدخل في العديد من المشروعات المتعلقة به ، مشيرا إلى أن طريقة التعليم هذه تساعد بمجرد أن يتخرج الطالب الالتحاق بسوق العمل ولا ينتظر فترة تأهيلية او اكتساب مهارات معينة لكي يؤدي دوره في مجال العمل .


وكانت جامعة "كوفنتري" بدأت في تقديم مناهجها المعتمدة في المملكة المتحدة إلى في مصر، وذلك من خلال فرع جامعة كوفنتري بجمهورية مصر العربية الذي تستضيفه مؤسسة جامعات المعرفة الدولية في مقر المؤسسة المتميز في العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة خلال العام الجامعي 2019/2020.

 

يأتي ذلك كجزء من التعاون مع "السويدي إديوكيشن" الذي شهد إطلاق 9 برامج دراسية من خلال كليات الهندسة والحاسبات والعلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لـ "لجامعة كوفنتري الأم" في سبتمبر 2019، وذلك احتفالا بمرور عام على هذا التعاون.

 

وتقوم جامعات المعرفة الدولية حاليًا بتعزيز أطر التعاون مع جامعة "كوفنتري" لإطلاق ستة برامج دراسية تتضمن برنامج الأعمال والتسويق، المحاسبة والمالية، وإدارة الأعمال، وإدارة الأعمال والموارد البشرية، إلى جانب برنامج علم النفس وعلم النفس الرياضي والتدريبي، ووفقا للحصول على الموافقات اللازمة، سيتم تقديم هذه البرامج في فرع جامعة "كوفنتري" في مصر بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية.

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