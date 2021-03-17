نائب بـ إسكان النواب يطالب بالتوعية بآخر موعد لتطبيق قانون التصالح

طالب النائب عرفة صالح، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تنظيم عدد من الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين حول أخر ميعاد لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وهو 31 مارس الجارى، متابعا:" متبقى أسبوعين فقط على تطبيق القانون، وعلى الجميع ان يعلم ذلك، ولابد من إلقاء الضوء على هذه النقطة فى مختلف وسائل الإعلام، خاصة وأنه لن يكون هناك مد آخر للقانون، وبالتالى لن يكون هناك تعامل بالتشريع بعد ذلك، وكان القانون لم يكن، خاصة وأن قانون مؤقت".





وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة توعية المواطنين بهذه النقطة، خاصة وان هناك من يتخيل أنه بعد انتهاء المدة المشار إليها وهى 31 مارس سيكون هناك مد لمدة شهر أخرى، ولكن وفقا لنص القانون لن يكون هناك مد لمدة زمنية أخرى، وعلى الجميع سرعة المبادرة والتقدم بالتصالح والاستفادة من حزمة التسهيلات والمبادرات والقرارات التي صدرت مؤخرا والتي تهدف جميعها لمراعاة المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.





وأوضح صالح خلال اجتماع لجنة الاسكان بالبرلمان ، أن الهدف الأساسي من تطبيق القانون الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها، مؤكدا أن تنظيمى فى المقام الأول وفلسفته قائمة على التخفيف عن كاهل المواطن.