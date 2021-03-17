ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب بـ إسكان النواب يطالب بالتوعية بآخر موعد لتطبيق قانون التصالح

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:42 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
ماجدة بدوى
 
طالب النائب عرفة صالح، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تنظيم عدد من الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين حول أخر ميعاد لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وهو 31 مارس الجارى، متابعا:" متبقى أسبوعين فقط على تطبيق القانون، وعلى الجميع ان يعلم ذلك، ولابد من إلقاء الضوء على هذه النقطة فى مختلف وسائل الإعلام، خاصة وأنه لن يكون هناك مد آخر للقانون، وبالتالى لن يكون هناك تعامل بالتشريع بعد ذلك، وكان القانون لم يكن، خاصة وأن قانون مؤقت".

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة توعية المواطنين بهذه النقطة، خاصة وان هناك من يتخيل أنه بعد انتهاء المدة المشار إليها وهى 31 مارس سيكون هناك مد لمدة شهر أخرى، ولكن وفقا لنص القانون لن يكون هناك مد لمدة زمنية أخرى، وعلى الجميع سرعة المبادرة والتقدم بالتصالح والاستفادة من حزمة التسهيلات والمبادرات والقرارات التي صدرت مؤخرا والتي تهدف جميعها لمراعاة المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح صالح خلال اجتماع لجنة الاسكان بالبرلمان ، أن الهدف الأساسي من تطبيق القانون الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها، مؤكدا أن تنظيمى فى المقام الأول وفلسفته قائمة على التخفيف عن كاهل المواطن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة: مليار و143 مليونا حصيلة طلبات التصالح

شعراوي: تلقينا 2.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء بـ 17 مليار جنيه

نائب يقترح تسجيل وحدات العقار الواحد بشكل مجمع لتقليل التكاليف

قانون الشهر العقاري يثير الجدل.. مستقبل وطن يعلن إجراء تعديل تشريعي.. تأجيل التطبيق أبرز مطالب النواب.. والمصلحة: مهمتنا تقتصر بكوننا جهة تنفيذ

آخر موعد 31 مارس.. الحكومة: 2.7 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء

ترشيحاتنا

بعد اقتحام قصرالمعاشيق.. السعودية تدعو لاجتماع طارئ في الرياض

شوبير يزف بشري ساره بشأن كهربا ويعلق على ثلاثية الأهلي

متحرش المعادي خلال التحقيقات: "إديت الطفلة 8 جنيه جت ورايا بمزاجها"

موعد صرف زيادة المعاشات.. تكشفه الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى

الأهلي يسمح لـ «أجايي» بالسفر إلى نيجيريا

بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني.. الحكومة تكشف استعدادتها لمواجهة كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول الزعفران يحميك من الإصابة بمرض خطير

نشرة المرأة والصحة.. علاج الانزلاق الغضروفي بطرق مختلفة.. أعراض خفية لمرض السكري

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور