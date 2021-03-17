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رياضة

سان جيرمان يقرر إغلاق مركزه التدريبي بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:25 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، إغلاق مركزه التدريبي بشكل مؤقت بسبب تواجد أكثر من حالة مصابة بفيروس الكورونا بين صفوفه.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي صباح اليوم الأربعاء، إنه سيغلق مركزه التدريبي مؤقتًا بعد اكتشاف عدة حالات من المصابين بكورونا.

وقال النادي في بيان رسمي إنه بعد حملة فحص كورونا التي أجريت مؤخرًا في مركز التدريب، تم اكتشاف العديد من الحالات الجديدة، لذلك قرر كإجراء احترازي، إغلاق مركزه التدريبي مؤقتًا حتى يوم الاثنين 22 مارس. 

وأكد النادي الفرنسي إنه سيتم إجراء جلسات فحص كورونا بين صفوفه، يوم الجمعة، 19 مارس.
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