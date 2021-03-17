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تعليم

رئيس جامعات المعرفة: الحضور يومان بالأسبوع وظروف كورونا صعبة لكننا تأقلمنا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:43 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

قال الدكتور محمود علام، رئيس جامعات المعرفة الدولية، إنه في الفترة الأولى كانت ظروف كورونا صعبة على جميع الطلاب لكن لا يمكن الاعتماد على التعليم عن بعد بشكل كامل لأن هناك كليات تعتمد على جزء عملي من الحضور بالمعامل واستخدام بعض الأجهزة.


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وأضاف " علام "، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الطلاب يحضرون يومين بالأسبوع لتناول الجزء العملي وسط إجراءات احترازية من ارتداء الماسك وتحديد اعداد الطلاب في القاعات والتعقيم المستمر وقياس دراجات الحرارة، فلابد من التأقلم مع ظروف جائحة كورونا.


وكانت جامعة "كوفنتري" بدأت في تقديم مناهجها المعتمدة في المملكة المتحدة إلى في مصر، وذلك من خلال فرع جامعة كوفنتري بجمهورية مصر العربية الذي تستضيفه مؤسسة جامعات المعرفة الدولية في مقر المؤسسة المتميز في العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة خلال العام الجامعي 2019/2020.

 

يأتي ذلك كجزء من التعاون مع "السويدي إديوكيشن" الذي شهد إطلاق 9 برامج دراسية من خلال كليات الهندسة والحاسبات والعلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لـ "لجامعة كوفنتري الأم" في سبتمبر 2019، وذلك احتفالا بمرور عام على هذا التعاون.

 

وتقوم جامعات المعرفة الدولية حاليًا بتعزيز أطر التعاون مع جامعة "كوفنتري" لإطلاق ستة برامج دراسية تتضمن برنامج الأعمال والتسويق، المحاسبة والمالية، وإدارة الأعمال، وإدارة الأعمال والموارد البشرية، إلى جانب برنامج علم النفس وعلم النفس الرياضي والتدريبي، ووفقا للحصول على الموافقات اللازمة، سيتم تقديم هذه البرامج في فرع جامعة "كوفنتري" في مصر بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية.

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