نبيل معلول يتهم مجلس إدارة الزمالك بالتسبب في الهزيمة من الترجي





وأكد معلول في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن هزيمة الزمالك كانت اداريه من الدرجه الاولي مشددا ان رحيل باتشيكو قبل المباراة بعدة ايام كان له تاثير سلبي على اداء الفريق امس.





وأضاف ان مباراة الترجي امس كانت مصيريه بالنسبه للزمالك وعلى الرغم من ذلك تم التعاقد مع كارتيرون قبلها بايام قليلة مشددا ان مجلس الادارة هو من يتحمل تلك الهزيمة.





وتابع ان الترجي سيطر على المباراة منذ الدقيقة الاولي وكان هناك فرق كبير للغاية في اداء الفريقين مشددا انه لاول مره يكون هناك هذا الفارق الكبير بين فريق مصري وتونسي





وأكمل ان لاعبي الزمالك عانوا من غياب كامل خلال احداث المباراة فلم يكن هناك اي دور لاي منهم مشددا ان من سوء حظ الزمالك ان الترجي في افضل حالاته الفنية في الفترة الحاليه.





واضاف ان الاهلي والترجي والوداد وصن داونز هم الفرق الاقرب للمريع الذهبي للبطولة هذا الموسم.

كشف نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي التونسي السابق ومنتخب سوريا الحالي عن سر هزيمة الزمالك امس امام الترجي في مباراة الجوله الرابعه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا