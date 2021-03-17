جمع بين الرعب والفلسفة .. وفاء عامر : راضية عن "خان تيولا"

أكدت الفنانة وفاء عامر أنها راضية عن تجربتها السينمائية الأخيرة "خان تيولا" والتى عرضت خلال الفترة الماضية فى دور العرض السينمائية.
وقالت "عامر" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن ما يميز العمل هو أنه جمع بين الرعب والفلسفة، خاصة وأن مخرج العمل شخص محترم وواعد فنيًا وأتمنى أن نكرر التعاون سويًا مرة أخرى.
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.
كان آخر أعمال وفاء عامر هو مسلسل "سكن البنات"، وشاركها فى البطولة أيتن عامر ومنه فضالى وهاجر الشرنوبى و حسنى شتا ومن إخراج محمد النقلى.