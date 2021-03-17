جمع بين الرعب والفلسفة .. وفاء عامر : راضية عن "خان تيولا"

أكدت الفنانة وفاء عامر أنها راضية عن تجربتها السينمائية الأخيرة "خان تيولا" والتى عرضت خلال الفترة الماضية فى دور العرض السينمائية.





وقالت "عامر" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن ما يميز العمل هو أنه جمع بين الرعب والفلسفة، خاصة وأن مخرج العمل شخص محترم وواعد فنيًا وأتمنى أن نكرر التعاون سويًا مرة أخرى.





يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.



