سكرتير عام محافظة الإسكندرية: اعتماد 300 مليون جنيه لتنفيذ الاحتياجات العاجلة في مشروعات الصرف الصحي

أكد اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إنه تم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لتتفيذ الاحتياجات العاجلة في مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، خلال العام المالي الحالي حتي يونيو 2021.





ولفت تمام، إلي أن الحفر في الطرق بالمناطق التي يتم توصيل الصرف الصحي يتسبب في تعطيل الرصف، لافتا إلي أنه سيكون هناك تنسيق كامل مع شركة الصرف الصحي، وسيتم عقد اجتماع مشترك غدا، لمعرفة الأعمال التي تنفذها، ومراجعة خطة الرصف وتحديد الاعتمادات بناء علي ذلك.





و اضاف أن هناك 1015 موقع ونقطة يتم فيها أعمال حفر، وأنه يتم تطوير 7 مناطق عشوائية ووجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لعقد اجتماع يضم مسئولي المحافظة وهيئة الطرق، والنواب، للتنسيق والمتابعة.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، المنعقد اليوم، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامح السايح، بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية برصف طريق الطابية بداية من مزلقان الشرطة العسكرية المعمورة البلد، وكذا شارع 25 بطريق طوسون – حي المنتزة، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن رصف بعض الطرق الهامة بدائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب – محافظة الإسكندرية، ورصف وإعادة تأهيل طريق أم زغيو بحي العجمي - محافظة الإسكندرية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبو العباس فرحات، بشأن التأخر في رصف شارع المراغي العمومي و شارع الـ 500 العمومي رغم أنهم مدرجين ضمن خطة القري الأكثر احتياجا، وبشأن سوء حالة الشوارع بسبب عدم إعادة الشيء لأصله في العديد من الشوارع بدائرة المنتزه بعد الانتهاء من أعمال المرافق بها.