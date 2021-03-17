محافظ المنيا: هدفنا بمشروعات الصرف الصحى تغطية جميع قرى المحافظة بنسبة 60 %

قال اللواء أسامة القاضى ، محافظ المنيا ، إننا نحتفل بالعيد القومى القومى للمحافظة فى ذكرى تصدى أبنائها لقوات الاحتلال الانجليزى ، لافتا إلى أن هناك عدد من المشروعات التنموية جاهزة للافتتاح أبرزها فى القطاع الصحى ومياة الشرب .





وأضاف اللواء أسامة القاضى ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أننا نعمل على انشاء أكبر مصنع سكر فى المحافظة وتخصيص الاف الأفدنة لانتاج البنجر .





وأشار محافظ المنيا ، إلى أننا نهتم بمشروعات الصرف الصحى ونستهدف تغطية جميع قرى المحافظة بنسبة 60% ، منوها إلى أننا نعمل على انشاء منطقة حرة للمحافظة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار .



