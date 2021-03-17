اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر23 نقطة ليبلغ مستوى 41ر5797 نقطة بنسبة صعود بلغت 41ر0 %.





وبلغت كمية الأسهم المتدوالة 16ر210 مليون سهم تمت عبر 9853 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار كويتي.





وارتفع مؤشر السوق الرئيس 4ر16 نقطة ليبلغ مستوى 09ر4692 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر131 مليون سهم تمت عبر 4892 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 مليون دينار.





كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر26 نقطة ليبلغ مستوى 33ر6353 نقطة بنسبة صعود بلغت 42ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر78 مليون سهم تمت عبر 4961 صفقة بقيمة 3ر27 مليون دينار.