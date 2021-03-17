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استشارى: سعة المعدة بعد التكميم الدقيق 100 ملليمتر وتصل للوزن المثالى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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اسماء محمد
جراحات السمنة المفرطة هى مجموعة من العمليات الجراحية والتى يتم اجرائها لمصابى السمنة المفرطة من اجل إنقاص وزنهم المفرط والوصول بهم الى الوزن المثالى المطلوب

قال الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعي بفيينا في النمسا ومبتكر عملية التكميم الدقيق فى مصر، أن عملية تكميم المعدة بالمنظار الدقيق هى عملية جراحية امنة تماما يتم من خلالها استئصال جزء كبير من المعدة عن طريق المنظار والذى قلل الكثير من المضاعفات بل ان المريض يستطيع الخروج من المستشفى بعد يوم واحد.

وأكد شبانة أن عملية تكميم المعدة بالمنظار الدقيق أصبحت أحد اشهر عمليات انقاص الوزن والتى تسمى عملية تكميم المعدة الدقيق او عملية التصغير الطولى للمعدة حيث يتم اجرائها بالمنظار الدقيق من خلال فتحات دقيقة جدا.

وأوضح "شبانة" تصبح المعدة مثل انبوب صغير جدا تصل سعته من 100 الى 150 ملليمتر والتى تعتبر اصغر بكثير من حجم المعدة حال السمنة المفرطة حيث ان سعة المعدة تكون حينها 3 لتر تقريبا وهذا فارق كبير جدا ففى حالة اجراء عملية تكميم المعدة الدقيق يصبح حجم المعدة الجديد 15% من حجم المعدة قبل العملية حيث يتم ازالة ما يصل الى %85 من حجم المعدة الى خارج الجسم.
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