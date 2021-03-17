استشارى: سعة المعدة بعد التكميم الدقيق 100 ملليمتر وتصل للوزن المثالى

جراحات السمنة المفرطة هى مجموعة من العمليات الجراحية والتى يتم اجرائها لمصابى السمنة المفرطة من اجل إنقاص وزنهم المفرط والوصول بهم الى الوزن المثالى المطلوب





قال الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعي بفيينا في النمسا ومبتكر عملية التكميم الدقيق فى مصر، أن عملية تكميم المعدة بالمنظار الدقيق هى عملية جراحية امنة تماما يتم من خلالها استئصال جزء كبير من المعدة عن طريق المنظار والذى قلل الكثير من المضاعفات بل ان المريض يستطيع الخروج من المستشفى بعد يوم واحد.





وأكد شبانة أن عملية تكميم المعدة بالمنظار الدقيق أصبحت أحد اشهر عمليات انقاص الوزن والتى تسمى عملية تكميم المعدة الدقيق او عملية التصغير الطولى للمعدة حيث يتم اجرائها بالمنظار الدقيق من خلال فتحات دقيقة جدا.



