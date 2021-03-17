محمود علام: نسعى إلى التوسع في تخصصات جامعة كوفنتري

قال الدكتور محمود علام، رئيس جامعات المعرفة الدولية، إن الجامعة تعمل وفق قانون الفروع الأجنبية وأول فرع هو جامعة كوفنتري البريطانية مشيرا إلى أن الجامعة بدأت العام الماضي بـ 3 كليات بها وهي 9 تخصصات، بينما هذا العام تم إضافة كلية جديدة وهي " إدارة اعمال" وبرامج في علم النفس.

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وأضاف "علام" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هذه البرامج كلها في مرحلة البكالريوس وحاليا تسعى الجامعة إلى التوسع في البرامج والتخصصات التي نقدمها سواء في جامعة كوفنتري او بفتح افرع دولية لجامعات اجنبية أخرى.

وكانت جامعة "كوفنتري" بدأت في تقديم مناهجها المعتمدة في المملكة المتحدة إلى في مصر، وذلك من خلال فرع جامعة كوفنتري بجمهورية مصر العربية الذي تستضيفه مؤسسة جامعات المعرفة الدولية في مقر المؤسسة المتميز في العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة خلال العام الجامعي 2019/2020.

يأتي ذلك كجزء من التعاون مع "السويدي إديوكيشن" الذي شهد إطلاق 9 برامج دراسية من خلال كليات الهندسة والحاسبات والعلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لـ "لجامعة كوفنتري الأم" في سبتمبر 2019، وذلك احتفالا بمرور عام على هذا التعاون.

وتقوم جامعات المعرفة الدولية حاليًا بتعزيز أطر التعاون مع جامعة "كوفنتري" لإطلاق ستة برامج دراسية تتضمن برنامج الأعمال والتسويق، المحاسبة والمالية، وإدارة الأعمال، وإدارة الأعمال والموارد البشرية، إلى جانب برنامج علم النفس وعلم النفس الرياضي والتدريبي، ووفقا للحصول على الموافقات اللازمة، سيتم تقديم هذه البرامج في فرع جامعة "كوفنتري" في مصر بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية.