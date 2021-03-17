نائب بـ" الشيوخ": روسيا حليف قوي لا يستهان به وإعادة تصدير منتجاتها قرار حكيم

أشاد النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ ، بجهود مبادرة تحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية، والتى أطلقتها الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، لافتًا إلى أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الغرفة التجارية، وما توليه من اهتمام وعناية بالغة، وذلك من خلال مراعاتها مصلحة التجار والوقوف بشكل جاد على شئونهم ومصالحهم.





و أكد " جاد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية، خطة في منتهى الذكاء ، بإعتبار روسيا حليف قوي، وقوة لا يستهان بها بين جميع دول العالم، معقبًا:" النهاردة لما نربط مصالح مصر بمصالح روسيا ، فده بمثابة خطة في منتهى الذكاء السياسي والإقتصادي، ستجنى مصر ثمارها في القريب العاجل، لاسيما في المجال الإقتصادي والتجاري، و سيكون له مردود كبير على سمعة الاقتصاد المصري ".





وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية خلال الفترة القادمة تتطلب تنويعًا أكثر فى مصادر السلاح ، والتجارة أيضًا، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حقق لنا حلم كنا نطمح ، ونتطلع إليه منذ زمن، وهو تنويع مصادر السلاح، وهذا إنجاز يحسم للقيادة السياسية ، معقبًا:" الرئيس السيسي، لما نوع مصادر السلاح حسينا بطفرة كبيرة وغير مسبوقة، وأصبح لمصر مكانة وثقل كبير بين دول العالم ".





يشار إلى أن أطلق المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، مبادرة من عدة نقاط لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية – الروسية وتحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية، يرتكز على الترويج للتصنيع المشترك فى المصانع المصرية القائمة بمكون محلى من الجانبين لتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير لأسواق المناطق الحرة، وإنشاء مركز لوجستى مشترك في روسيا والترويج لتنمية الصادرات المصرية سواء من الناحية الكمية أو المزيج السلعى، والسعى لسرعة تشغيل المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس وتعظيم حجم المكون المحلي المصري لمنحها مميزات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الأسواق العالمية والسعى مع الحكومتين لإعادة الطيران إلى جميع المطارات المصرية، وكذا الطيران العارض لتعود حركة السياحة كما كانت فى السابق.





جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الأعمال العربي – الروسي المشترك والذي عقد افتراضيا بحضور بوغدانوف ميخائيل ليونيدوفيتش، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، وشيريمين سيرغي يفغينيفيتش، وزير حكومة موسكو، رئيس إدارة العلاقات الاقتصادية والدولية الخارجية لمدينة موسكو، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وغفيالفا تاتيانا الكسندروفنا، مديرة مجلس الأعمال الروسي العربي، وبالتونوف فالديمير ميخايلوفيتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة موسكو، وهبة بهلول، المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وعجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية.





وقال العربي إن هذا اللقاء يأتي ليس فقط لدعم التعاون الثنائى المصري الروسي المتنامى، وإنما ليشمل التعاون الثلاثى الذى تم المطالبة به فى المؤتمر العربى الروسى العام الماضى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى لجميع الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة والقضاء على حواجز الجمارك والشحن.





وأضاف أن مصر سعت جاهدة لتوفير المناخ الاقتصادي المناسب لتسهيل وبدء الأعمال من خلال ثورة من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية استطاعت بها من خلق مناخ جاذب للاستثمارات المباشرة الإقليمية والأجنبية، كما وفرت العشرات من المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المدعومة بالمرافق اللازمة فى جميع أرجاء الجمهورية، كما نفذت برنامجا عاجلا لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تزامن مع إطلاق مشروعات كبرى فى جميع المجالات، كما قامت مصر بتوفير آليات النقل متعدد الوسائط لربطها بالأسواق العالمية من خلال موانئ محورية حديثة وشبكات طرق وسكك حديدية وكبارى عابرة للقارات، كما سعت لتعظيم حجم السوق بتفعيل اتفاقيات تجارة حرة رفعت من حجم أسواقها إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الأوروبى وأفريقيا والميركوسور والولايات المتحدة.