جامعات المعرفة الدولية: أسلوب الدراسة لدينا يؤهل الطلاب لاحتياجات سوق العمل.. ونسعى إلى التوسع في تخصصات جامعة كوفنتري الإنجليزية

رئيس جامعة المعرفة الدولية:

أسلوب الدراسة لدينا يؤهل الطلاب لاحتياجات سوق العمل

الحضور يومين بالأسبوع وظروف كورونا صعبة لكننا تأقلمنا

نسعى إلى التوسع في تخصصات جامعة كوفنتري

بدأت جامعة "كوفنتري" في تقديم مناهجها المعتمدة في المملكة المتحدة إلى في مصر، وذلك من خلال فرع جامعة كوفنتري بجمهورية مصر العربية الذي تستضيفه مؤسسة جامعات المعرفة الدولية في مقر المؤسسة في العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة خلال العام الجامعي 2019/2020.





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قال الدكتور محمود علام، رئيس جامعات المعرفة الدولية، إن الجامعة تحاول عند اختيار التخصصات التي نقدمها معرفة ما يحتاجه سوق العمل والتي ستكون هامة في المستقبل أي بعد مرور سنوات الدراسة عند التخرج ستكون مجالات العمل متاحة للطلاب.

وأضاف "علام"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن أسلوب الجامعة يساعد الطالب خلال فترة تعلمه بالجامعة على الحصول على تجربة عملية لأنه يمارس التخصص الذي يدرسه ويدخل في العديد من المشروعات المتعلقة به، مشيرا إلى أن طريقة التعليم هذه تساعد بمجرد أن يتخرج الطالب الالتحاق بسوق العمل ولا ينتظر فترة تأهيلية او اكتساب مهارات معينة لكي يؤدي دوره في مجال العمل.

وأشار رئيس جامعات المعرفة الدولية، إلى أنه في الفترة الأولى كانت ظروف كورونا صعبة على جميع الطلاب لكن لا يمكن الاعتماد على التعليم عن بعد بشكل كامل لأن هناك كليات تعتمد على جزء عملي من الحضور بالمعامل واستخدام بعض الأجهزة.

وأوضح "علام" أن الطلاب يحضرون يومين بالأسبوع لتناول الجزء العملي وسط إجراءات احترازية من ارتداء الماسك وتحديد أعداد الطلاب في القاعات والتعقيم المستمر وقياس دراجات الحرارة، فلا بد من التأقلم مع ظروف جائحة كورونا.

وأكد الدكتور محمود علام، رئيس جامعات المعرفة الدولية، أن الجامعة تعمل وفق قانون الفروع الأجنبية وأول فرع هو جامعة كوفنتري البريطانية، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت العام الماضي بـ 3 كليات بها وهي 9 تخصصات، بينما هذا العام تمت إضافة كلية جديدة وهي "إدارة أعمال" وبرامج في علم النفس.

وقال "علام" إن هذه البرامج كلها في مرحلة البكالوريوس وحاليا تسعى الجامعة إلى التوسع في البرامج والتخصصات التي نقدمها سواء في جامعة كوفنتري أو بفتح أفرع دولية لجامعات أجنبية أخرى.

ويأتي ذلك كجزء من التعاون مع "السويدي إديوكيشن" الذي شهد إطلاق 9 برامج دراسية من خلال كليات الهندسة والحاسبات والعلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لـ "لجامعة كوفنتري الأم" في سبتمبر 2019، وذلك احتفالا بمرور عام على هذا التعاون.

وتقوم جامعات المعرفة الدولية حاليًا بتعزيز أطر التعاون مع جامعة "كوفنتري" لإطلاق ستة برامج دراسية تتضمن برنامج الأعمال والتسويق، المحاسبة والمالية، وإدارة الأعمال، وإدارة الأعمال والموارد البشرية، إلى جانب برنامج علم النفس وعلم النفس الرياضي والتدريبي، ووفقا للحصول على الموافقات اللازمة، سيتم تقديم هذه البرامج في فرع جامعة "كوفنتري" في مصر بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية.