ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هبوط حاد في سعر الروبل الروسي أمام الدولار واليورو عقب تصريحات بايدن في حق بوتين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:28 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
تراجع سعر الروبل الروسي أمام الدولار واليورو اليوم /الأربعاء/ عقب تصريحات الرئيس الأميركي جون بايدن حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2020، والذي جاء في تقرير استخباراتي أميركي. 

وأشارت بيانات التداول إلى أن سعر الدولار وصل إلى 74 روبلا، أما اليورو فقد وصل إلى 88.02 روبل.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "قاتل"، مؤكدًا أن بوتين سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة. 

وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، تم بثها اليوم الأربعاء: "أوافق على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاتل وسيدفع الثمن لتدخله في الانتخابات الأميركية".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول الزعفران يحميك من الإصابة بمرض خطير

نشرة المرأة والصحة.. علاج الانزلاق الغضروفي بطرق مختلفة.. أعراض خفية لمرض السكري

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور