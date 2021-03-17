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رياضة

عالمي.. أحمد حسن لميدو بعد استفتاء الكاف لأفضل لاعبي وسط الملعب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:54 م
صدى البلد
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سارة عبد الله
شارك لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن، مقطع فيديو من حلقة ببرنامج كابتن ميدو، وصورة من استفتاء الكاف لأفضل لاعبي خط الوسط، والتي جاء من ضمنها الصقر أحمد حسن، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عليها، قائلا: "سبحان الله.. امبارح في برنامج بيقدمه الكابتن ميدو وكان ضيف الحلقة حسين ياسر المحمدي وفي التشكيلة المثالية المحمدي اختار الصقر فالكابتن ميدو رد قاله إن الصقر بيفرح أوي لو حد اختاره".
وأضاف: " قوم يا أخي تاني يوم نصحي نلاقي الكاف عامل استفتاء على أفضل ٤ لاعبين نص ملعب في القارة ونلاقي من ضمنهم الصقر"..

وتابع: " مش عارف يا ميدو أفرح عندك ومبقاش مصدق نفسي أوي زي ما بتقول؟!! ولا أفرح باختياري من القارة الأفريقية!! أكيد مستني منك الرد بما إنك عالمي😃 وانت عارف إن في ناس خارج التقيم ومش منتظرين تقييم". 

وتفاعل معه متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا، ونال العديد من التعليقات، والتي من أبرزها: 
- والله فنان وفعلا افضل من جه ف المكان ده فى تاريخ مصر 
-بكل أمانة يا كابتن ما في مثلك الموهبة والقيادة والاحترام


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