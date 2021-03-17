فيديو جراف.. مواجهة الإيجارات المرتفعة.. تفاصيل مبادرة السيسي للتمويل العقاري

تساؤلات كثيرة تدور فى أذهان المواطنين بعد ما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.





وتشترط المبادرة أن تكون الوحدات مسجلة وليست عليها أي مخالفات، وأن تكون أيضا كاملة التشطيب وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل، بهدف توفير شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل.





وتراعي المبادرة أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، ولمزيد من التفاصيل حول مبادرة السيسي للتمويل العقاري شاهد الفيديو جراف التالى.



