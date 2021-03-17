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أخبار العالم

العراق تحبط تسلل لعناصر "داعش" إلى بغداد وتقتل انتحاريا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:46 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، إحباط تسلل لعناصر تنظيم "داعش" حاولوا الدخول إلى العاصمة العراقية.

وذكرت القيادة في بيان صحفي: "من خلال جهد استخباري مكثف، تمكنت قواتنا الأمنية من إحباط محاولة تسلل إرهابيين جنوبي بغداد".

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية البطلة في فرقة المشاة السابعة عشر تمكنت من قتل أحد الإرهابيين وتفكيك الحزام الناسف الذي يرتديه".
وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أعلنت الأحد، أن قواتها أحبطت عملية تسلل لعناصر "إرهابية" (لم تسمها) من داخل الأراضي السورية بعد الاشتباك معهم.

وذكرت في بيان صحفي، أن "قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة، تصدت إلى محاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة (الدوكجي) الحدودية غربي جبل سنجار في محافظة نينوى".

وأضافت، أن "القوات الأمنية اشتبكت في ذات الوقت مع مجموعة إرهابية أخرى من داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار بعد أن قامت بفتح النار باتجاه الفوج ذاته واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة أوقفت خلاله عملية التسلسل وهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الأراضي السورية".

وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أن "قوة أخرى من قطاعات الحدود لاحقت العناصر الموجودة على جبل سنجار وعالجتهم بمختلف الأسلحة، ولاذت العناصر الإرهابية بالفرار، حيث أدى التصدي إلى استشهاد أحد منتسبي الفوج الثالث في اللواء السادس".
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