بعد إعلان روبي عن تقديمها .. هؤلاء أبرز نجوم فوازير رمضان

وقعت الفنانة روبي على تقديم فوازير رمضان 2021 رسميًا مع المنتج وليد منصور، لإنتاج وتنفيذ عمل استعراضي ضخم ضمن حلقات "فوازير روبي".





ويجرى حاليًا كتابة حلقات الفوازير، واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الاستعراضات وغيرها، من ديكورات وتقنيات تصوير عالمية، لخروج العمل ككل على أعلى درجة من الاحترافية.





ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز نجوم فوازير رمضان





شريهان





كانت الفوازير عبارة عن مسلسل يروي باسلوب مشوق استعراضي ورسوم متحركة قصص ألف ليلة وليلة، حيث في كل حلقة تروي شهرزاد قصة جديدة، كما قدمت فوازير حول العالم.





نيللي





لم تكتف نيللي نجمة الاستعراض بتقديم الفوازير مرة واحدة أو مرتين، بل قدمتها خمس مرات وهي عالم ورق، وعروستي، والخاطبة، وعجايب صندوق الدنيا، وأم العريف





نيللي كريم





قدمت الفنانة نيللي كريم فوازير حلم ولا علم مع الفن ان صلاح عبد الله وتكونت من 15 حلقة، واعتمدت نيللي على كونها راقصة باليه لتقديم الاستعراضات.





ميريام فارس





تعاقدت ميريام مع قناة مصرية لتقديم فوازير عن الإعلانات الشهيرة، حيث تتساءل كل حلقة عن اسم الإعلان، عبر استعراض وكلمات جديدة للإعلان.