قائد قوة دفاع البحرين يتفقد أول دفعة من متطوعي الاحتياط

تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الاربعاء، دورة المتطوعين للقوة الاحتياطية الدفعة الأولى، في الاتحاد الرياضي العسكري.





وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، نقل القائد العام لقوة دفاع البحرين للمتطوعين في القوة الاحتياطية تحيات وتقدير الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين القائد الأعلى، على تلبيتهم واستجابتهم السريعة لنداء الوطن.





وأكد للمتطوعين المدنيين في القوة الاحتياطية ، أنهم الرعيل الأول والدفعة الأولى التي ستُسجل بدخولها إلى التطوع في القوة الاحتياطية في سجل تاريخ قوة الدفاع، مرحّبًا بهم في قوة دفاع البحرين بجانب إخوانهم بمختلف الأسلحة والوحدات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح واجتيازهم متطلبات هذه الدورة بنجاح.





ودعا المتطوعين إلى أن يكونوا مثالًا لغيرهم يحتذى بهم في التفاني والتضحية والإخلاص، وأوضح للمتطوعين بأن هذه الدورة ستكون ميسّرة وسهلة الاجتياز من خلال إعداد قوة وطنية رديفة، مع وجود مدربين مختصين في تطبيق الواجبات وتنفيذ متطلبات الدورة.





وعبر ال خليفة ، عن فخره واعتزازه بالحماس الوطني والاستعداد بالتضحية بالغالي والنفيس للوطن، وذلك بانضمام هذه المجموعة من أبناء البحرين المدنيين المتطوعين من القطاع المدني في القوة الاحتياطية للمواطنين من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني من العسكريين والمدنيين، لتأهيلهم التأهيل العسكري الذي يمكنهم من الدفاع عن البلاد.





وأثنى القائد العام لقوة دفاع البحرين على المجهود الكبير الذي تقوم به وحدة القوة الاحتياطية الملكية لقيامهم بواجبهم الوطني الكبير والعظيم في إعداد وتأهيل هذه القوة الرديفة، مثمنًا جهود ودور ضباط وضباط صف وأفراد هذه القوة وتعاون كافة الأسلحة والوحدات في توفير البيئة اللازمة للتدريب والتعليم والتأهيل الجيد والمحترف لهذه الدورة.