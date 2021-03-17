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منوعات

للمرة الرابعة .. ظهور جسم غريب ببحيرة يحير رواد مواقع التواصل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:02 م
ظهور كائن غريب للمرة
ظهور كائن غريب للمرة الرابعة في نفس المكان
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مريم صليب
التقط رجل بالغ من العمر 56 عاما، صورة لجسم غريب عن بعد ظهر في بحيرة لوخ نيس في اسكتلندا ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي مما أثار الجدل بين الرواد. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن رجلا خمسينيا أثار الجدل من جديد بين الرواد من خلاله تصويره لكائن غريب اطلق عليه الرواد " الوحش" نظرا لشكله الغريب و الضخم و لظهوره في نفس المكان أكثر من مرة . 

أوضح الرجل أن الأمواج في البحيرة تزداد حينما يظهر ذلك الكائن، بالرغم من تأكيده أنه لا يوجد قوارب يمكن أن تحرك تلك البحيرة ، فلا يوجد شئ طبيعي يدور في ذلك المكان كلها ظواهر غير طبيعية. 


جدير بالذكر أنها ليست المرة الأاولى التي يتم رصد ذلك الكائن في الماء ، بل حدثت أكثر من مرة و كان آخرها في مطلع العام الحالي مما أثار اسئلة كثيرة في أذهان الرواد . 


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